3 січня відзначається День соломинки для коктейлів. За церковним календарем сьогодні - день пам’яті святої великомучениці Юліанії.

Про це повідомляють #Букви.

День соломинки для коктейлів: 3 січня вважається Днем народження соломинки для коктейлів. Щорічно виготовляють мільярди соломинок для коктейлів та різноманітних напоїв, а першу штучну соломинку для коктейлю придумав Марвін Стоун, хазяїн фабрики по виробництву паперових сигаретних мундштуків. Лушпиння від справжньої соломинки в коктейлі дратувало його, тому, взявши смужку паперу, Стоун змастив її край клеєм, накрутив “гвинтом” на олівець, а потім зняв отриману трубочку. 3 січня 1888 року у Вашингтоні Стоун запатентував соломинку для коктейлю.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Індонезія – День Міністерства у справах релігій

США – Національний день вишні в шоколаді

Цього дня у світі:

1431 — бургундський герцог продав за 10 000 франків Жанну Д’Арк, захоплену в полон внаслідок зради, єпископові Кошону, який діяв від імені англійського короля.

1521 — Папа Римський Лев X відлучив від римо-католицької церкви релігійного реформатора Мартіна Лютера за публікацію 95 тез про фінансові зловживання в церкві.

1638 — в Амстердамі відкрився перший постійний театр Нідерландів — Схаубюрг, збудований Якобом ван Кампеном.

1833 — британські війська висадились на Фолклендських островах і змінили аргентинський прапор на свій.

1868 — в Японії прийнято “Указ про реставрацію Імператорського правління”. Ліквідовано сьогунат Едо. Початок реставрації Мейдзі.

1888 — у Вашингтоні власник фабрики з виробництва паперових цигаркових мундштуків Марвін Стоун отримав патент на соломинку для коктейлів (тоді соломинки виготовляли з паперу).

1918 — Одеса проголосила себе “тимчасово вільним містом”.

1919 — Українська Національна Рада схвалила постанову про з’єднання Західно-Української Народної Республіки з Українською Народною Республікою в Києві.

1924 — через два роки після виявлення поховання єгипетського фараона Тутанхамона британська експедиція знайшла головний скарб гробниці — кам’яний саркофаг фараона. Коли в лютому саркофаг відкрили, всередині виявилася золота труна з мумією Тутанхамона.

1925 — Беніто Муссоліні оголосив себе диктатором Італії.

1957 — після 11 років розробок компанія Hamilton Watch представила перший у світі електронний годинник.

1958 — острівні володіння Британії у Карибському морі об’єднані у Вест-Індську Федерацію.

1959 — через 218 років після відкриття європейцями і через 92 роки після придбання у Росії за ціною 2 центи за акр Аляска стала 49-м штатом США.

1961 — США відкликали дипломатичне визнання уряду Куби і закрили посольство в Гавані.

1990 — диктатор Панами Мануель Нор’єга здався американським військовим і вивезений до США.

1992 — Єгипет, Сінгапур, Непал, Малайзія визнали незалежність України.

1992 — Україна встановила дипломатичні стосунки з США.

1992 — згідно з Указом Президента України № 29/92 створено “Державний експортно-імпортний банк України”.

1992 — командувач Чорноморським флотом І. Касатонов підписав наказ про вихід Чорноморського флоту з підпорядкування Генштабу у Москві і підпорядкування ЧФ Міністерству оборони України. Наказ був скасований І. Касатоновим 10 січня 1992 року.

Яке сьогодні церковне свято:

3 січня церква відзначає день пам’яті святої великомучениці Юліанії. Дочка знатного язичника Африкана, народилася у місті Нікомидії. У дев’ятирічному віці була заручена з деяким Єлевсієм. Маючи глибокий розум та схильну до добра душу, свята Юліанія зрозуміла примарність і обман язичницької віри. Вона таємно прийняла святе Хрещення.

Прикмети:

Виходили на вулицю і голосно кричали. Якщо відлуння було далеким, значить, скоро настануть сильні морози.

Якщо снігу мало, але морози досить сильні, значить, літо буде посушливим і спекотним.

За днем 3 січня передбачали погоду на вересень місяць.

Якщо на землі лежить багато снігу – рік буде родючим.

Морозна погода і невелика кількість снігу віщували посушливі дні влітку.

Традиції:

Цього дня не можна нікому бажати здоров’я чи щастя, тому що все здійсниться навпаки.

Здавна існувало повір’я — якщо взяти червону нитку і пов’язати її на руку саме цього дня, то можна отримати сильний захист від нечистої сили.

Іменини цього дня святкують:

Михайло, Микита, Сергій, Уляна, Юлія, Юліана.