У вівторок, 30 червня, в світі святкують День астероїда і День парламентаризму. Згідно православним традиціям, сьогодні згадують мучеників Мануїла, Савла та Ісмаїла. В цей день в тумані можна побачити до болю знайомих красивих людей, але ні в якому разі не можна йти за ними.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

30 червня в Данії святкують День народження Принцеси Олександри, в Судані – День революції, в Гватемалі – День армії, а в Конго – День незалежності. Також сьогодні День економіста в Білорусі і Банківське свято в Сальвадорі.

Міжнародний день астероїда (Asteroid Day)

Це свято проголошено в резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 71/90 від 6 грудня 2016 року, з “метою підвищення інформованості громадськості про небезпеку зіткнення з астероїдами”.

На міжнародному рівні це свято відзначають саме 30 червня, тобто в річницю “Тунгуського феномену над Сибіром”. У цей день в 1908 році відбулася масштабна астероїдна катастрофа – із Землею зіткнувся Тунгуський метеорит. Вибухову хвилю, схожу за потужністю з вибухом водневої бомби, зафіксували вчені різних країн, на території 2000 кв.м.. кілометрів були повалені дерева, загинули тварини, постраждали люди.

Відзначати День астероїда запропонували в Асоціації дослідників космосу і підтримали в Комітеті з використання космічного простору в мирних цілях.

Головними ідеологами свята називають рок-музиканта, гітариста групи Queen і астрофізика Брайана Мея (Brian May) і режисера Гріга Ріхтерса (Grig Richters). У лютому 2014 Брайан Мей написав музичний супровід для фільму-катастрофи Ріхтерса про падіння великого астероїда на Лондон. Після цього з’явилася ідея про створення Дня астероїда.

Міжнародний день парламентаризму (International Day of Parliamentarism)

Це свято засноване рішенням Генеральної Асамблеї ООН (резолюція в пам’ять про що відбулася в цей день в 1889 році першої міжнародної конференції Міжпарламентського союзу (Inter-Parliamentary Union).

“Парламент, який прагне своєю діяльністю покращити життя громадян та не забуває про захист найбільш вразливих верств населення – це втілення ідеалу принципів парламентаризму”, – зазначають в ООН.

Наразі існує дві форми цього органу законодавчої влади: однопалатні і двопалатні парламенти.

Більш ніж в 25 державах відзначається і національний день парламентаризму.

Православні свята 30 червня

Православна церква 30 червня згадує мучеників Мануїла, Савла та Ісмаїла. Згідно з переказами, вони були рідними братами. Їхній батько був знатним персом-язичником, а мама – християнкою. Вона виховала синів у своїй вірі. Їх хрестив пресвітер Евноік.

У зрілому віці братів зарахували до війська гіренского царя Адамундара, і направили до імператора Юліанв для мирних переговорів. Воїнів прийняли з повагою, але їх відмова взяти участь у язичницькому святі сильно розсердив Юліана. Брати відмовилися відректися від християнської віри, за що були піддані тортурам, а пізніше обезголовлені.

Православні християн вірять, що в цей день над землею піднімаються “злі” білі тумани, в яких можуть привидітися знайомі люди. Людей попереджають, що ні в якому разі не можна йти за мороком, інакше нечиста сила відведе людину в нетрі лісові, де вона заблукає і пропаде або потоне в болоті.

Також кажуть, що в тумані, який стелиться над водою, сидять русалки. Вони заманювали хлопців і молодих чоловіків, а потім тягли на дно водойми. Дітей русалки заманювали білими квітами латаття. Вірили, що якщо в цей день дитина спробує зірвати квітку латаття, то обов’язково потоне і перетвориться в мавку.

Вважалося, що в цей день русалки можуть прийняти вигляд сільських дівчат і ходити по селу, просячи що-небудь в борг. Однак давати водним духам нічого не можна, інакше в домі назавжди достаток пропаде.

Крім цього, кажуть, що в цей день нечиста сила до будинків підходить, намагається забрати людину. Ман – брехун, маниха – та, хто кличе, манить. Ці нечисті духи проявляються у вигляді примар, іноді небіжчиків. Вони ваблять, обманюють, морочать голову. Побачивши в цей день щось дивне, селяни молилися, хрестилися і кликали до Господа, щоб морок відвів. Чоловіки ввечері стріляли з рушниць, щоб відлякати нечисть і хвороби.

Прикмети 30 червня

Веселка ввечері – на хорошу погоду.

Якщо дощ після полудня почався, то буде він лити весь день.

Багряний захід – до вітру або бурі.

Вночі гроза – вдень ​​буде хороша погода.

При заході сонця зоря золотиста, жовта, рожева (але не червона) – до ясного і теплого дня.

Відсутність роси вказує на те, що скоро піде дощ.

Часті зірниці – до багатого врожаю.

На поверхні землі з’явилися дощові черв’яки – до опадів.

На Мануїла сонце застоюється (зволікає в зеніті).

Якщо погода дощова, то зима буде сніжною.

Що не можна робити:

Не рекомендується купатися в річках і озерах – це може погано закінчитися.

Виходити без гострої потреби з дому і двору.

Також наші предки на Мануїла нічого не віддавали з дому і нікому не давали грошей в борг. Вважалося, що це до злиднів.

Не можна виносити сміття з житла і скаржитися на свої біди і нещастя, інакше ситуація посилиться.

30 червня: цей день в історії

1894 – в Лондоні відкритий знаменитий Тауерський міст.

1905 – Альберт Ейнштейн у статті “Про електродинаміку рухомих тіл” виклав основи Спеціальної теорії відносності

1910 – завершено укладання телефонного кабелю між Європою і Південною Америкою.

1936 – надруковано перший тираж роману Маргарет Мітчелл “Віднесені вітром”.

1941 – англійські вчені доповіли своєму уряду про можливість створення атомної бомби.

1947 – в Берхтесгадені розпочало роботу українське Наукове товариство імені Тараса Шевченка.

1964 – отримані перші фотографії Місяця з близької відстані.

1972 – для координації всесвітнього часу вперше введено високосну секунду (23:59:60).

1997 – у Великій Британії вийшла перша книга про Гаррі Поттера – “Гаррі Поттер і філософський камінь”.

Іменинники 30 червня

1748 – Жан-Домінік Кассіні, французький астроном і геодезист, творець першого повного атласу Франції.

1825 – Флорімон Ерве, французький композитор і органіст, засновник музичного театру.

1853 – Адольф Фуртвенглєр, німецький археолог, який розкопав залишки стародавньої Олімпії.

1901 – Віллі Саттон, американський грабіжник банків, що отримав прізвисько Артист за мистецтво перевтілення.

1907 – Роман Шухевич, український політичний діяч, головнокомандувач УПА.

1942 – Роберт Баллард, американський геолог-дослідник, в 1985 році виявив затонулий “Титанік”.

1966 – Майк Тайсон, американський боксер, абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі.

1985 – Майкл Фелпс, американський плавець, 23-разовий олімпійський чемпіон, 26-разовий чемпіон світу.

Привітання з Днем янгола 30 червня приймають Люцина, Емілія, Дамель, Аверкій, Ізмаїл, Максим, Мануїл, Пелагея, Савелій.