У четвер, 30 липня, в світі відзначають Міжнародний день дружби і Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

У Вануату сьогодні День незалежності, на Кубі – День мучеників революції, а в Марокко – День сходження на трон.

Міжнародний день дружби (International Day of Friendship)

Це свято було засновано резолюцією Генеральної Асамблеї ООН № 65/275 від 3 травня 2011 року.

В ООН заявили – що дружба, це інструмент солідарності, за допомогою якого людство зуміє викорінити причини виникнення різних загроз і викликів.

Ідеологічною основою для нової дати стали Декларація та програма дій в області культури миру та Міжнародного десятиріччя культури миру та ненасильства в інтересах всієї планети (воно охоплювало 2001-2010 роки).

У резолюції підкреслюється важливість нової дати в справі зміцнення дружніх відносин між різними народами.

“Дружба між народами, країнами, культурами і окремими особами може надихнути на зусилля із забезпечення миру і дає можливість навести мости між спільнотами, які шанують культурне різноманіття”, – сказано в документі.

Одне із завдань Міжнародного дня дружби – залучення молоді, у тому числі майбутніх лідерів, до громадської діяльності, спрямованої на шанобливе сприйняття різних культур.

У багатьох країнах світу щорічно проводяться заходи, пов’язані з пропагандою дружби і толерантного ставлення до оточуючих. Сьогодні до їх списку додається і програма Дня дружби.

Міжнародний день дружби, заснований ООН, – не єдине свято подібного типу: 9 червня відзначають Міжнародний день друзів.

Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми (World Day against Trafficking in Persons)

Це свято було проголошено Генеральною Асамблеєю ООН в резолюції A/RES/68/192 в 2013 році з метою “підвищувати обізнаність про стан жертв торгівлі людьми і заохочувати, і захищати їх права”.

Використання примусової праці прийняло масовий характер, що підтверджується статистичними даними ООН. За оцінками Міжнародної організації праці, у всьому світі жертвами примусової праці є 21 мільйон осіб. Найчастіше жертвами работоргівлі стають найменш захищені категорії людей: жінки і діти.

Найбільшого поширення використання примусової праці отримує на Близькому Сході і в Африці. Часто в цих регіонах в рабстві виявляються вихідці з Європи і держав пострадянського простору.

Щорічне послання Генерального Секретаря ООН 30 липня звернено до всього світу із закликом боротьби з рабством і торгівлею людьми. У різних країнах проходять семінари та конференції, тематика яких присвячена проблемі примусової праці і работоргівлі. Фотовиставки дозволяють людям побачити своїми очима жертв рабства, а журналістам і фотокореспондентам підняти градус гостроти проблеми. Це дуже актуально. Адже, незважаючи на те, що центри використання примусової праці можуть знаходитися далеко, ризик виявитися жертвою работоргівлі дуже високий, а безпеку сьогодні можна гарантувати навіть в державах, завжди вважалися самими “тихими і спокійними”.

Православні свята 30 липня

У цей день православна церква вшановує пам’ять великомучениці Маргарити Антіохійської, яка стала жертвою гонінь на християн за часів імператора Діоклетіана.

Її батько був язичницьким жерцем. Дівчина сповідувала християнство, після чого її змушували відректися від віри і принести жертву ідолам. Після відмови це зробити, її посадили до в’язниці, а пізніше обезголовили.

У католицькій церкві Маргариту включають в список 14 святих помічників – стародавніх святих, які допомагали людям при різних обставинах. У православ’ї Свята Маргарита відома під ім’ям Марини.

До взяття Константинополя хрестоносцями в 1204 році мощі великомучениці Марини були в монастирі Пантепонта. За іншими відомостями, вони перебували в Антіохії до 908 року і звідти були перенесені в Італію. Чесна її рука була перенесена на Афон, в Ватопедський монастир.

Також згадують Вогневу Марію. Це богиня вогню, яка надає допомогу і поради слов’янському богу грому Перуна. Це божество з’являється також серед південних слов’ян, і там, як правило, вважається сестрою бога грому.

Прикмети 30 липня: що не можна робити

У цей день селяни боялися гроз, адже на кінець липня зазвичай припадала дощова погода з блискавками. Люди вважали, що не можна дивитися на них, адже це може стати причиною нещасть. Щоб захистити будинок від нищівної стихії, під час негоди запалювали свічки, освячені на Стрітення.

Багряне небо віщує добрий ранок.

Нічна роса не висихала – буде гроза.

Дощовий день до неврожаю.

Якщо цей день дощовий, то хліб може прорости.

Що не можна робити:

Ходити за грибами та шуміти, перебуваючи в лісі.

Дивитися на блискавки, інакше можна осліпнути.

Робити пропозицію руки і серця. Весілля теж краще на цей день не планувати.

Робити імпульсивні покупки. Тих, хто сьогодні зможе взагалі не витрачати гроші, чекає поліпшення фінансового становища.

30 липня: цей день в історії

1021 – в Київській Русі освячений храм на честь благовірних князів Бориса і Гліба, перших святих Київської Русі.

1502 – Христофор Колумб вперше зустрів представників народу майя.

1792 – у Париж з піснею на устах увійшов Марсельський добровольчий батальйон. Складена офіцером Клодом Жозефом Руже Де Лилем для Рейнської армії бойова пісня була тому прозвана “Марсельєзою” і стала потім національним гімном Франції.

1898 – американський лікар Джон Харві Келлог і його брат Вілл винайшли кукурудзяні пластівці.

1900 – у Британії заборонено дитячу працю в шахтах.

1944 – прийнято постанову про боротьбу з дитячою безпритульністю в Україні.

1956 – девіз “In God We Trust” з’явився на американських доларах.

Іменинники 30 липня

1796 – Микита Муравйов, російський офіцер, один з головних ідеологів руху декабристів.

1818 – Емілі Бронте, англійська письменниця.

1863 – Генрі Форд, американський промисловець, засновник корпорації Ford.

1947 – Арнольд Шварценеггер, американський кіноактор і державний діяч австрійського походження.

1963 – Ліза Кудроу, американська актриса, володарка премії “Еммі”. Вона зіграла роль Фібі в серіалі “Друзі”.

1970 – Крістофер Нолан, американський кінорежисер, сценарист і продюсер.

Привітання з днем ​​ангела сьогодні приймають Людмила, Марина, Маргарита, Вероніка, Леонід, Петро, ​​Уліта.