#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.
30 жовтня відзначають День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в Україні. Відповідний указ про створення спеціалізованого підрозділу було підписано в 1993 році.
Також в Україні відзначають День тренера, який вважається неофіційним святом спортивних тренерів. Вперше ідея цього професійного спортивного свята з’явилася в 1999 році у представників Федерації спортивної та художньої гімнастики України.
Православні християни 30 жовтня вшановують пам’ять пророка Осії, який жив в Ізраїльському царстві за часів, що передували загибелі цієї держави. Осія боровся з ідолопоклонством і намагався зробити все, щоб навернути євреїв до Бога.
Осію називали Колесником, оскільки в цей день потрібно приділяти найпильнішу увагу колесам. У цей день люди не запрягали коней, а давали їм відпочити.
Прикмети:
- Кішка спить міцно – до тепла.
- Домашній гусак крилами махає – до дощу.
- Акваріумні рибки з води вискакують – до негоди.
- Якщо сонце оточене білим, синюватим або чорним колом, то насувається буря.
- Якщо за умов ясної погоди біля сонця з’явилося загадкове коло, то очікується негода.
- Сонце хмарами заволокло – до дощу.
- Якщо три вечори поспіль один ріг місяця довший за інший, то протягом тижня, а то і місяці буде йти дощ.
- Яскравий місяць – до теплої та сонячної погоди; каламутний і блідий – до дощу; червоний – до вітру.
- Білий і блискучий місяць – до похолодання.
- Якщо зірки на небі рідкісні, то буде негода і хуртовина.
Що не можна робити:
- Не можна ходити в лазню і купатися в бочці.
- Не можна починати нових справ.
- Якщо ви відчуваєте, що перевтомилися, фізично або розумово, вам потрібно вжити заходів обережності, вмитися святою водою і трохи її випити.
- Крім того, в цей день може повторитися найнеприємніша ситуація, як дежавю. Будьте готові до цього.
Іменинники: Йосип, Анатолій, Леонтій, Кузьма, Олександр, Юліан, Антон, Андрій, Дем’ян.
30 жовтня: цей день в історії
1888 – Лауд Джон запатентував кулькову ручку.
1941 – почалася блокада Севастополя з суші під час Другої світової війни. Після 250 днів оборони в липні 1942 року Севастополь капітулював.
1943 – на Московській конференції підписано угоду про створення ООН.
1961 – СРСР здійснив найпотужніший в історії вибух водневої бомби.
Іменинники 30 жовтня
1735 – Адамс Джон, другий президент США.
1825 – Дмитро Безперчий, український художник і педагог.
1839 – Альфред Сіслей, французький художник-пейзажист, один із засновників імпресіонізму.
1871 – Поль Валері, французький поет і філософ, яскравий представник французького символізму.
1881 – Боїнг Вільям, американський авіаконструктор.
1930 – Харріс Річард, ірландський актор ( “Гладіатор”, “Гаррі Поттер”).
1944 – Маккензі Скотт, американський виконавець, автор гімну 60-х San Francisco.
1949 – Лишега Олег, український поет, драматург і перекладач.
1959 – український лікар-офтальмолог, якому вдалося зробити революційні відкриття в цій галузі, Володимир Філатов.
1960 – аргентинський футболіст Дієго Марадона.
1981 – фотомодель, дочка президента США Дональда Трампа Іванка Трамп.