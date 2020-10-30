У п'ятницю, 30 жовтня, в світі відзначають такі свята, як День тренера, Міжнародний день ортопедичних медсестер. У США свят безліч: День кукурудзяних цукерок, День "Купи пончик", День хлібних паличок, День публіциста і День гарбузового хліба. В Україні сьогодні День підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

30 жовтня відзначають День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в Україні. Відповідний указ про створення спеціалізованого підрозділу було підписано в 1993 році.

Також в Україні відзначають День тренера, який вважається неофіційним святом спортивних тренерів. Вперше ідея цього професійного спортивного свята з’явилася в 1999 році у представників Федерації спортивної та художньої гімнастики України.

Православні християни 30 жовтня вшановують пам’ять пророка Осії, який жив в Ізраїльському царстві за часів, що передували загибелі цієї держави. Осія боровся з ідолопоклонством і намагався зробити все, щоб навернути євреїв до Бога.

Осію називали Колесником, оскільки в цей день потрібно приділяти найпильнішу увагу колесам. У цей день люди не запрягали коней, а давали їм відпочити.

Прикмети:

Кішка спить міцно – до тепла.

Домашній гусак крилами махає – до дощу.

Акваріумні рибки з води вискакують – до негоди.

Якщо сонце оточене білим, синюватим або чорним колом, то насувається буря.

Якщо за умов ясної погоди біля сонця з’явилося загадкове коло, то очікується негода.

Сонце хмарами заволокло – до дощу.

Якщо три вечори поспіль один ріг місяця довший за інший, то протягом тижня, а то і місяці буде йти дощ.

Яскравий місяць – до теплої та сонячної погоди; каламутний і блідий – до дощу; червоний – до вітру.

Білий і блискучий місяць – до похолодання.

Якщо зірки на небі рідкісні, то буде негода і хуртовина.

Що не можна робити:

Не можна ходити в лазню і купатися в бочці.

Не можна починати нових справ.

Якщо ви відчуваєте, що перевтомилися, фізично або розумово, вам потрібно вжити заходів обережності, вмитися святою водою і трохи її випити.

Крім того, в цей день може повторитися найнеприємніша ситуація, як дежавю. Будьте готові до цього.

Іменинники: Йосип, Анатолій, Леонтій, Кузьма, Олександр, Юліан, Антон, Андрій, Дем’ян.

30 жовтня: цей день в історії

1888 – Лауд Джон запатентував кулькову ручку.

1941 – почалася блокада Севастополя з суші під час Другої світової війни. Після 250 днів оборони в липні 1942 року Севастополь капітулював.

1943 – на Московській конференції підписано угоду про створення ООН.

1961 – СРСР здійснив найпотужніший в історії вибух водневої бомби.

Іменинники 30 жовтня

1735 – Адамс Джон, другий президент США.

1825 – Дмитро Безперчий, український художник і педагог.

1839 – Альфред Сіслей, французький художник-пейзажист, один із засновників імпресіонізму.

1871 – Поль Валері, французький поет і філософ, яскравий представник французького символізму.

1881 – Боїнг Вільям, американський авіаконструктор.

1930 – Харріс Річард, ірландський актор ( “Гладіатор”, “Гаррі Поттер”).

1944 – Маккензі Скотт, американський виконавець, автор гімну 60-х San Francisco.

1949 – Лишега Олег, український поет, драматург і перекладач.

1959 – український лікар-офтальмолог, якому вдалося зробити революційні відкриття в цій галузі, Володимир Філатов.

1960 – аргентинський футболіст Дієго Марадона.

1981 – фотомодель, дочка президента США Дональда Трампа Іванка Трамп.