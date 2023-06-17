Дистанційний формат роботи є досить поширеним у світі. Проте дослідники стверджують, що людське тіло може сильно постраждати, якщо ми продовжуватимемо працювати вдома.

Джерело: New York Post

Прикладом є Анна, 3D-модель, яка показує, як ми будемо виглядати до 2100 року, якщо продовжимо працювати дистанційно.

Ця модель була створена через те, що робота вдома стрімко зростає після пандемії.

Щоб створити Анну, залучили наукові дослідження та співпрацю з експертами в галузі охорони здоров’я, щоб вивчити “потенційно шкідливі наслідки для здоров’я роботи вдома”.

Потім дизайнери створили 3D-моделі людини, чиє тіло еволюціонувало через постійне використання “ноутбуків і смартфонів, погану поставу та погане харчування”.







3D-модель показує, як віддалена робота може вплинути на наш організм: фото // 4 фото

Як показує модель, одним із головних побічних ефектів є згорблена спина. Це результат багаторічної напруги шиї та спини через неправильне сидіння за комп’ютером або через роботу з ліжка.

“Відсутність регулярних рухів і неефективність ергономіки можуть призвести до розладів опорно-рухового апарату”, — сказав хірург-ортопед доктор Л. С. Ван.

Анна також страждає від мутних червоних очей, очевидного результату вищезгаданої незручної пози в поєднанні зі схильністю віддалених працівників працювати без належного освітлення.

Як ілюструє зображення Анни, робота вдома може призвести до ожиріння, яке пояснюється сидячим способом життя людей, що працюють дистанційно.