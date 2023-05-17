Американський винахідник та мільярдер Ілон Маск в інтерв'ю телеканалу CNBC розповів про своє ставлення до віддаленої роботи. Він назвав її "морально неправильною" щодо осіб, котрі не можуть працювати з дому.

Джерело: Bloomberg.

На думку Маска, те, що деякі люди можуть працювати вдома чи з будь-якого іншого зуроченого їм місця, є образою для тих, хто повинен приходити на своє робоче місце.

Він додав, що віддалена робота знижує продуктивність та є неправильним прикладом для тих, хто працює на фабриках чи в інших установах, де немає можливості працювати з дому.

“Люди будують машини, обслуговують машини, будують будинки, ремонтують будинки, виготовляють їжу, виготовляють усе, що споживають люди. Безглуздо припускати, що так, вони повинні йти на роботу, а ви ні. Це не просто річ у продуктивності, я вважаю, що це морально неправильно”, – сказав мільярдер.

Працівників ІТ сфери Маск назвав “ноутбучним класом, який живе у ла-ла-ленді”.

Ілон Маск був рішучим прихильником політики повернення на роботу в офіси. Минулого літа висунув ультиматум співробітникам Tesla, вимагаючи від них проводити в офісі не менше 40 годин на тиждень.