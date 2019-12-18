Адвокат Костянтин Татарченко, який захищає права підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка (Riffmaster) назвав ім'я прокурора, який підписав підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу Антоненку.

Про це Татарченко написав у Facebook.

“Без його підпису руху у справі не було б … що суддя, що прокурор – одіозні, як і прийнято в справах такої категорії”, – прокоментував адвокат.

#Букви зібрали інформацію про прокурора.

Олександр Лукашенко прийшов працювати до Генеральної прокуратури у 2003 році.

У 2007 році його призначили начальником відділу нагляду за додержанням законів при провадженні ОРД (оперативно-розшукової діяльності), досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України. У 2011 році Лукашенко зайняв посаду заступника начальника Департаменту нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності – начальника управління нагляду за додержанням законів СБУ та Державною прикордонною службою України.

У 2015 році Олександра Лукашенка призначили начальником відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності управління нагляду за дотриманням законів Національною поліцією України. А через рік він отримав посаду заступника начальника Департаменту нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності – начальника управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією.

Дружина прокурора Ірина Лукашенко займається підприємництвом. У неї є право на заняття адвокатською діяльністю.

У декларації сім’ї Лукашенка багато нерухомості.

У Київській області у нього є земельна ділянка (1201 кв. м), на Софіївській Борщагівці в Києві є житловий будинок, площа якого понад 300 кв. м. та земельна ділянка – 1000 кв. м.

Є дві квартири у Києві: 31 і 40 кв. м. Всією цією нерухомістю повністю володіє Олександр Лукашенко.

У сім’ї є ще два будинки в Києві – 405 кв. м, 288 кв. м – вони записані на дружину Ірину.

Також вона володіє двома земельними ділянками – 990 кв. м і 877 кв. м.

Крім того, Ірина Лукашенко є власницею земельної ділянки та частини будинку в селі Микуличин, що в Івано-Франківській області. Як пишуть ЗМІ, цей будинок є готелем і називається “Inn ZatishOK”.

А ще на неї записані квартири в Києві: 60 кв. м, 33 кв. м, 30 кв. м, 25 кв. м. У Ірини Лукашенко є квартира в Словаччині.

У сім’ї є три елітні автомобілі: Audi Q5, Q3 і Jaguar XF.

Ірина Лукашенко володіє корпоративними правами суспільства Allе Trade s.r.o. (Словаччина).

Олександр Лукашенко задекларував зарплату в розмірі 761 тис. гривень, дохід його дружини за рік склав – 1 млн 382 тис. Грн.

Готівкою Ірина Лукашенко тримає 580 тис. гривень і 16 тис. євро, Олександр Лукашенко задекларував 190 тис. гривень готівкою.

Два роки тому за результатами розслідування команди проекту Prosud НАБУ почало кримінальне провадження щодо незаконного збагачення прокурора ГПУ Олександра Лукашенка у власності якого чотири будинки загальною площею одна тисяча двісті вісімдесят п’ять кв.м, вісім квартир, три автомобіля і кілька земельних ділянок.

Повідомляється, що дружина прокурора в 2016 році змогла купити будинок площею 288 м. кв. в Києві за 10 тис. гривень і автомобіль Jaguar XF 2010 р.в. за тією ж ціною.

Прокурор ГПУ Лукашенко Олександр Олександрович У команди Prosud гарні новини: за результатами їхнього розслідування НАБУ розпочало кримінальне провадження щодо незаконного збагачення прокурора ГПУ Олександра Лукашенка у власності якого 4 будинки загальною площею 1285 кв.м, 8 квартир, 3 автомобілі та декілька земельних ділянок. Більше того, дружина якого володіє супер здібностями купувати дороге майно задешево? У 2016 році їй вдалося придбати будинок площею 288 м.кв. в Києві за 10 тис.грн та автомобіль Jaguar XF 2010 р.в. за тією ж ціною. Згадати хто такий Олександр Лукашенко вам допоможе коротке відео 👇 Опубліковано Реанімаційний Пакет Реформ – РПР Вівторок, 30 січня 2018 р.

А це його анкета на сайті Генеральної прокуратури про те, що Олександр Лукашенко достовірно задекларував майно, не здійснював дій, що ганьблять честь прокурора і тому подібне:

Варто зазначити, що Лукашенко також пройшов переатестацію в Генеральній прокуратурі: