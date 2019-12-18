Про це Татарченко написав у Facebook.
“Без його підпису руху у справі не було б … що суддя, що прокурор – одіозні, як і прийнято в справах такої категорії”, – прокоментував адвокат.
#Букви зібрали інформацію про прокурора.
Олександр Лукашенко прийшов працювати до Генеральної прокуратури у 2003 році.
У 2007 році його призначили начальником відділу нагляду за додержанням законів при провадженні ОРД (оперативно-розшукової діяльності), досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України. У 2011 році Лукашенко зайняв посаду заступника начальника Департаменту нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності – начальника управління нагляду за додержанням законів СБУ та Державною прикордонною службою України.
У 2015 році Олександра Лукашенка призначили начальником відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності управління нагляду за дотриманням законів Національною поліцією України. А через рік він отримав посаду заступника начальника Департаменту нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності – начальника управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією.
Дружина прокурора Ірина Лукашенко займається підприємництвом. У неї є право на заняття адвокатською діяльністю.
У декларації сім’ї Лукашенка багато нерухомості.
У Київській області у нього є земельна ділянка (1201 кв. м), на Софіївській Борщагівці в Києві є житловий будинок, площа якого понад 300 кв. м. та земельна ділянка – 1000 кв. м.
Є дві квартири у Києві: 31 і 40 кв. м. Всією цією нерухомістю повністю володіє Олександр Лукашенко.
У сім’ї є ще два будинки в Києві – 405 кв. м, 288 кв. м – вони записані на дружину Ірину.
Також вона володіє двома земельними ділянками – 990 кв. м і 877 кв. м.
Крім того, Ірина Лукашенко є власницею земельної ділянки та частини будинку в селі Микуличин, що в Івано-Франківській області. Як пишуть ЗМІ, цей будинок є готелем і називається “Inn ZatishOK”.
А ще на неї записані квартири в Києві: 60 кв. м, 33 кв. м, 30 кв. м, 25 кв. м. У Ірини Лукашенко є квартира в Словаччині.
У сім’ї є три елітні автомобілі: Audi Q5, Q3 і Jaguar XF.
Ірина Лукашенко володіє корпоративними правами суспільства Allе Trade s.r.o. (Словаччина).
Олександр Лукашенко задекларував зарплату в розмірі 761 тис. гривень, дохід його дружини за рік склав – 1 млн 382 тис. Грн.
Готівкою Ірина Лукашенко тримає 580 тис. гривень і 16 тис. євро, Олександр Лукашенко задекларував 190 тис. гривень готівкою.
Два роки тому за результатами розслідування команди проекту Prosud НАБУ почало кримінальне провадження щодо незаконного збагачення прокурора ГПУ Олександра Лукашенка у власності якого чотири будинки загальною площею одна тисяча двісті вісімдесят п’ять кв.м, вісім квартир, три автомобіля і кілька земельних ділянок.
Повідомляється, що дружина прокурора в 2016 році змогла купити будинок площею 288 м. кв. в Києві за 10 тис. гривень і автомобіль Jaguar XF 2010 р.в. за тією ж ціною.
Прокурор ГПУ Лукашенко Олександр Олександрович
У команди Prosud гарні новини: за результатами їхнього розслідування НАБУ розпочало кримінальне провадження щодо незаконного збагачення прокурора ГПУ Олександра Лукашенка у власності якого 4 будинки загальною площею 1285 кв.м, 8 квартир, 3 автомобілі та декілька земельних ділянок.
Більше того, дружина якого володіє супер здібностями купувати дороге майно задешево? У 2016 році їй вдалося придбати будинок площею 288 м.кв. в Києві за 10 тис.грн та автомобіль Jaguar XF 2010 р.в. за тією ж ціною.
Згадати хто такий Олександр Лукашенко вам допоможе коротке відео 👇
Опубліковано Реанімаційний Пакет Реформ – РПР Вівторок, 30 січня 2018 р.
А це його анкета на сайті Генеральної прокуратури про те, що Олександр Лукашенко достовірно задекларував майно, не здійснював дій, що ганьблять честь прокурора і тому подібне:
Варто зазначити, що Лукашенко також пройшов переатестацію в Генеральній прокуратурі: