Про це повідомляє пресслужба штаба ООС.
З початку 5 липня збройні формування РФ два рази порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, противник на світанку відкривав вогонь з 82-х мм мінометів і великокаліберних кулеметів на підступах до Павлопіль. Також ворог обстріляв позиції українських захисників з гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета поблизу Мар’їнки.
Українські військові миттєво відреагували у відповідь, після чого ворожі обстріли припинилися.
За поточну добу втрат серед українських захисників немає.
- 4 липня російсько-окупаційні війська відкрили вогонь по позиціях Об’єднаних сил на Донбасі, внаслідок чого отримав поранення український військовослужбовець.