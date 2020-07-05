У суботу, 4 липня, українські військові на Донбасі ліквідували трьох і поранили ще трьох окупантів.

Про це повідомляє пресслужба штаба ООС.

З початку 5 липня збройні формування РФ два рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, противник на світанку відкривав вогонь з 82-х мм мінометів і великокаліберних кулеметів на підступах до Павлопіль. Також ворог обстріляв позиції українських захисників з гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета поблизу Мар’їнки.

Українські військові миттєво відреагували у відповідь, після чого ворожі обстріли припинилися.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.