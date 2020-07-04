Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.
“Сьогодні, 4 липня, російсько-окупаційні війська в черговий раз порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції Об’єднаних сил… Внаслідок обстрілу один наш воїн отримав вогнепальне наскрізне кульове поранення”, – сказано в повідомленні.
Обстріли відбувалися неподалік від населеного пункту Пищевик, що в Донецькій області. Ворог відкривав вогонь по українських захисникам з великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї.
Постраждалого воїна оперативно доставили в лікувальний заклад і надали йому належну медичну допомогу.
“Такі агресивні дії російських окупантів не залишилися безкарними. Вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність. Противник і надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь, якщо його дії нестимуть загрозу цивільному населенню та українським захисникам”, – наголосили в штабі.
- На Донбасі протягом минулої доби бойовики 20 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого поранення отримав український військовий.
- 3 липня внаслідок обстрілу населеного пункту Зайцеве загинула місцева мешканка.