Російсько-окупаційні війська відкрили вогонь по позиціях Об'єднаних сил на Донбасі, в результаті чого отримав поранення український військовослужбовець.

Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

“Сьогодні, 4 липня, російсько-окупаційні війська в черговий раз порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції Об’єднаних сил… Внаслідок обстрілу один наш воїн отримав вогнепальне наскрізне кульове поранення”, – сказано в повідомленні.

Обстріли відбувалися неподалік від населеного пункту Пищевик, що в Донецькій області. Ворог відкривав вогонь по українських захисникам з великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї.

Постраждалого воїна оперативно доставили в лікувальний заклад і надали йому належну медичну допомогу.

“Такі агресивні дії російських окупантів не залишилися безкарними. Вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність. Противник і надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь, якщо його дії нестимуть загрозу цивільному населенню та українським захисникам”, – наголосили в штабі.