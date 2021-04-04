Сьогодні, 4 квітня, світ відзначає Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності, пов'язаної з розмінуванням, Всесвітній день моркви, Всесвітній день щура, Міжнародний день бродячих тварин, День веб-майстра, День вітаміну С, День "Обійми газетяра", День ходіння навколо. Крім того, сьогодні День створення НАТО.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1103 — розгром половців київським князем Володимиром Мономахом.

1147 — суздальський князь Юрій Долгорукий улаштував у Москві великий бенкет на честь свого союзника князя Новгород-Сіверського Святослава Ольговича. Перша літописна згадка про Москву.

1581 — колишній пірат Френсіс Дрейк завершив навколосвітню подорож.

1785 — англійський винахідник Картрайт отримує патент на механічний ткацький верстат із ножним приводом.

1932 — після 5 років досліджень професор Чарлз Ґлен Кінґ з університету міста Пітсбург виділив вітамін C.

1949 — у Вашингтоні представники Бельгії, Великої Британії, Данії, Ісландії, Італії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, США та Франції підписали Північноатлантичний пакт (дата створення НАТО).

1960 — на 32-й церемонії вручення нагород Американської академії кіномистецтв 11 “Оскарів” дісталося фільму “Бен Гур”. Це досягнення зумів повторити тільки фільм “Титанік”.

1964 — одразу 5 перших позицій у хіт-параді американського журналу Billboard зайняли пісні гурту “Бітлз”. Це досягнення не зміг повторити жоден виконавець.

1973 — у Нью-Йорку відкрили комплекс Всесвітнього торгового центру, який спроектував японський архітектор Мінору Ямасакі. Комплекс був зруйнований 11 вересня 2001 року внаслідок терористичної атаки.

2004 — офіційно активовано українську мову інтерфейсу української Вікіпедії.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 4 квітня вшановує пам’ять святого мученика Василя Анкирського.

Римо-католики сьогодні відзначають Великдень.

Прикмети погоди:

Якщо на зорі навколо сонця червоніють кола, значить, рік буде урожайним.

У небі сині хмари – буде тепла погода.

Іменини святкують: Аглаїда, Аполлінарія, Василь, Дарина, Дросіда, Ісаакій, Мамфуса, Таїсія.