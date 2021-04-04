Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1103 — розгром половців київським князем Володимиром Мономахом.
1147 — суздальський князь Юрій Долгорукий улаштував у Москві великий бенкет на честь свого союзника князя Новгород-Сіверського Святослава Ольговича. Перша літописна згадка про Москву.
1581 — колишній пірат Френсіс Дрейк завершив навколосвітню подорож.
1785 — англійський винахідник Картрайт отримує патент на механічний ткацький верстат із ножним приводом.
1932 — після 5 років досліджень професор Чарлз Ґлен Кінґ з університету міста Пітсбург виділив вітамін C.
1949 — у Вашингтоні представники Бельгії, Великої Британії, Данії, Ісландії, Італії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, США та Франції підписали Північноатлантичний пакт (дата створення НАТО).
1960 — на 32-й церемонії вручення нагород Американської академії кіномистецтв 11 “Оскарів” дісталося фільму “Бен Гур”. Це досягнення зумів повторити тільки фільм “Титанік”.
1964 — одразу 5 перших позицій у хіт-параді американського журналу Billboard зайняли пісні гурту “Бітлз”. Це досягнення не зміг повторити жоден виконавець.
1973 — у Нью-Йорку відкрили комплекс Всесвітнього торгового центру, який спроектував японський архітектор Мінору Ямасакі. Комплекс був зруйнований 11 вересня 2001 року внаслідок терористичної атаки.
2004 — офіційно активовано українську мову інтерфейсу української Вікіпедії.
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква 4 квітня вшановує пам’ять святого мученика Василя Анкирського.
Римо-католики сьогодні відзначають Великдень.
Прикмети погоди:
Якщо на зорі навколо сонця червоніють кола, значить, рік буде урожайним.
У небі сині хмари – буде тепла погода.
Іменини святкують: Аглаїда, Аполлінарія, Василь, Дарина, Дросіда, Ісаакій, Мамфуса, Таїсія.