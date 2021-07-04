Про це розповідають #Букви.
У світі відзначають: в США – День незалежності, День кантрі-музики, День салату “Цезар”, Дні Тома Сойєра, День приготування яєчні на тротуарі, у Тонзі – День короля, в Латвії – День пам’яті геноциду єврейського народу в роки Другої світової війни, в Італії – День Гарібальді, у Норвегії – День народження королеви, в Руанді – День звільнення.
Цей день в історії:
1610 — Станіслав Жолкевський зайняв Москву і добився возведення на престол королевича Владислава.
1630 — Тарас Трясило під Переяславом розгромив поляків на чолі з Конецпольським.
1776 — ухвалено Декларацію незалежності США.
1631 — у Парижі відкрито перше у світі агентство зайнятості.
1865 — побачило світ перше видання книги Льюїса Керрола “Аліса у Дивокраї”.
1917 — Виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України.
1941 — убивство польських професорів німцями у Львові.
1946 — Кенігсберг перейменували на Калінінград.
Яке сьогодні церковне свято:
Сьогодні християни відзначають свято Матері Божої Неустанної Помочі.
Прикмети погоди:
Якщо у небі довго гримить, скоро буде затяжна негода.
Радісні співи солов’їв вранці обіцяли теплу погоду.
Якщо дме північний вітер – дощу не буде, якщо вранці багато роси – буде багатий урожай.
Спекотна погода вважалася передвісником морозної зими, а дощова – сніжної.
Іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Анастасія, Антоній, Георгій, Іван, Іона, Максим, Микита, Микола, Павло, Терентій, Федір, Юліан, Юлій.