Сьогодні, 4 липня, в Україні відзначають День Національної поліції, День Військово-Морських Сил ЗСУ та День судового експерта.

Про це розповідають #Букви.

У світі відзначають: в США – День незалежності, День кантрі-музики, День салату “Цезар”, Дні Тома Сойєра, День приготування яєчні на тротуарі, у Тонзі – День короля, в Латвії – День пам’яті геноциду єврейського народу в роки Другої світової війни, в Італії – День Гарібальді, у Норвегії – День народження королеви, в Руанді – День звільнення.

Цей день в історії:

1610 — Станіслав Жолкевський зайняв Москву і добився возведення на престол королевича Владислава.

1630 — Тарас Трясило під Переяславом розгромив поляків на чолі з Конецпольським.

1776 — ухвалено Декларацію незалежності США.

1631 — у Парижі відкрито перше у світі агентство зайнятості.

1865 — побачило світ перше видання книги Льюїса Керрола “Аліса у Дивокраї”.

1917 — Виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України.

1941 — убивство польських професорів німцями у Львові.

1946 — Кенігсберг перейменували на Калінінград.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні християни відзначають свято Матері Божої Неустанної Помочі.

Прикмети погоди:

Якщо у небі довго гримить, скоро буде затяжна негода.

Радісні співи солов’їв вранці обіцяли теплу погоду.

Якщо дме північний вітер – дощу не буде, якщо вранці багато роси – буде багатий урожай.

Спекотна погода вважалася передвісником морозної зими, а дощова – сніжної.

Іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Анастасія, Антоній, Георгій, Іван, Іона, Максим, Микита, Микола, Павло, Терентій, Федір, Юліан, Юлій.