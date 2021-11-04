Сьогодні, 4 листопада, в Україні відзначають День залізничника, а у світі Міжнародний день добра. Ще сьогодні відзначають День Тутанхамона, День дорожнього регулювальника, День здорового глузду.

Про це повідомляють #Букви.

Крім того, сьогодні в США Національний день цукерок, а в Великій Британії Ніч Гая Фокса.

Цей день в історії:

1844 — у Львові утворена Академія технічна (з 1920 — Львівська політехніка).

1861 — на Залізничний вокзал у Львові прибув перший на території сучасної України потяг з Відня; цей день вважається початком історії залізниць України.

1879 — Джейдс Рітті запатентував перший касовий апарат.

1890 — відкриття першого метро у Лондоні. Ідею побудувати підземну залізницю для швидкого транспортування містян з одного кінця Лондона до іншого подав адвокат із Сіті Чарльз Пірсон. Перша лінія метро завдовжки 6 кілометрів зв’язувала лондонські вокзали Піддінгтон і Фаррінгдон і називалася Metropolitan Railway, тобто столична залізниця.

1899 — опублікована книга Зіґмунда Фройда “Тлумачення сновидінь”.

1918 — вночі з 3 на 4 листопада почалися польсько-українські бої за Перемишль.

1922 — у Королівстві Єгипет знайдена гробниця Тутанхамона.

1937 — останній день розстрілів в урочищі Сандармох капітаном держбезпеки Михайлом Матвєєвим 1111 в’язнів Соловецької тюрми особливого призначення, серед них — цвіту української інтелігенції.

1940 — Президія Верховної Ради СРСР встановила кордон між Молдавською та Українською РСР, внаслідок чого 8 із 14 районів колишньої Молдавської АРСР залишились в складі України.

1956 — радянські війська придушили повстання в Угорщині.

1970 — пасажирський авіалайнер “Конкорд” під час випробувань удвічі перевищив швидкість звуку.

1984 — заснування компанії Dell.

Яке сьогодні церковне свято:

4 листопада – День зимової Казанської ікони Божої Матері. До цього дня намагалися завершити всі будівельні роботи.

Прикмети:

Злива 4 листопада – негода триватиме ще довго.

Ранковий туман віщує відлигу, а ясний день – похолодання.

Не можна вирушати в далеку дорогу 4 листопада – це віщує нещастя.

Якщо зіграти весілля 4 листопада – це хороший знак і запорука щастя для молодих.

Імені відзначають: Ганна (Анна), Єлизавета, Іван, Іраклій, Павло, Федір.