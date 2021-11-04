Про це повідомляють #Букви.
Крім того, сьогодні в США Національний день цукерок, а в Великій Британії Ніч Гая Фокса.
Цей день в історії:
1844 — у Львові утворена Академія технічна (з 1920 — Львівська політехніка).
1861 — на Залізничний вокзал у Львові прибув перший на території сучасної України потяг з Відня; цей день вважається початком історії залізниць України.
1879 — Джейдс Рітті запатентував перший касовий апарат.
1890 — відкриття першого метро у Лондоні. Ідею побудувати підземну залізницю для швидкого транспортування містян з одного кінця Лондона до іншого подав адвокат із Сіті Чарльз Пірсон. Перша лінія метро завдовжки 6 кілометрів зв’язувала лондонські вокзали Піддінгтон і Фаррінгдон і називалася Metropolitan Railway, тобто столична залізниця.
1899 — опублікована книга Зіґмунда Фройда “Тлумачення сновидінь”.
1918 — вночі з 3 на 4 листопада почалися польсько-українські бої за Перемишль.
1922 — у Королівстві Єгипет знайдена гробниця Тутанхамона.
1937 — останній день розстрілів в урочищі Сандармох капітаном держбезпеки Михайлом Матвєєвим 1111 в’язнів Соловецької тюрми особливого призначення, серед них — цвіту української інтелігенції.
1940 — Президія Верховної Ради СРСР встановила кордон між Молдавською та Українською РСР, внаслідок чого 8 із 14 районів колишньої Молдавської АРСР залишились в складі України.
1956 — радянські війська придушили повстання в Угорщині.
1970 — пасажирський авіалайнер “Конкорд” під час випробувань удвічі перевищив швидкість звуку.
1984 — заснування компанії Dell.
Яке сьогодні церковне свято:
4 листопада – День зимової Казанської ікони Божої Матері. До цього дня намагалися завершити всі будівельні роботи.
Прикмети:
Злива 4 листопада – негода триватиме ще довго.
Ранковий туман віщує відлигу, а ясний день – похолодання.
Не можна вирушати в далеку дорогу 4 листопада – це віщує нещастя.
Якщо зіграти весілля 4 листопада – це хороший знак і запорука щастя для молодих.
Імені відзначають: Ганна (Анна), Єлизавета, Іван, Іраклій, Павло, Федір.