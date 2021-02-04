Сьогодні, 4 лютого, світ відзначає Всесвітній день боротьби проти раку.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1708 — кантата № 71 (“Виборна кантата”) стала першим надрукованим твором Йоганна Себастьяна Баха.

1789 — у Філадельфії на засіданні виборників, які представляли 10 з 11-и штатів, що ратифікували конституцію США, одноголосно, 69-а голосами, було обрано Джорджа Вашингтона першим президентом США.

1793 — Другий поділ Речі Посполитої, внаслідок якого Волинь і Поділля приєднано до Російської імперії.

1906 — департамент поліції Нью-Йорку постановив використовувати відбитки пальців для ідентифікації злочинців.

1945 — у Лівадії (Крим) відкрилася Ялтинська конференція — дипломатична зустріч лідерів США, Великої Британії й СРСР з метою вирішення питань закінчення Другої світової війни та повоєнного ладу.

1971 — оголошено про банкрутство британської компанії “Роллс-Ройс”.

1974 — після двох років дресирування шимпанзе Нім Чимскі в США написав перше слово.

2004 — почала роботу соціальна мережа Facebook. Її заснував студент Гарвардського університету Марк Цукерберг.

2005 — Верховна Рада України затвердила Юлію Тимошенко на посаді прем’єр-міністра України.

Яке сьогодні церковне свято:

4 лютого православні християни вшановують пам’ять святого Тимофія – учня апостола Павла. Згідно з переказами, на схилі літ він прийняв мученицьку смерть від рук язичників.

Що сьогодні не можна робити

Не варто цього дня брати гроші у борг, а також позичати їх;

Не гоже нині сваритися й ображатися на рідних;

Не можна сьогодні важко працювати;

Не варто нині виходити з дому по ночі;

Не можна сьогодні зловживати алкоголем, а також переїдати.

Прикмети:

сильний мороз – до швидкої весни;

скло запотіває під час морозу – до потепління;

багато снігу – до хорошого врожаю зернових.

Іменини у Тимофія, Георгія, Петра, Юхима, Анастасії, Йосипа і Миколи.