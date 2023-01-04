4 січня відзначають Всесвітній день азбуки Брайля та День хіт-параду. За церковним календарем сьогодні вшановують святу Анастасію.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день азбуки Брайля: Луї Брайль був французьким педагогом і винахідником системи читання і письма для використання людьми з ослабленим зором. У 1824 році, у віці п’ятнадцяти років, він розробив код Брайля на основі французького алфавіту як удосконалення нічного письма. Його система залишається практично незмінною і донині, і відома в усьому світі просто як шрифт Брайля.

День хіт-параду: 4 січня 1936 року американський журнал Billboard вперше надрукував перелік грамплатівок, що найбільш розкуповувалися. Першим хіт-парад очолив джазовий скрипаль Джо Венуті з мелодією “Stop! Look! Listen!”.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

М’янма – День Незалежності

США – День спагеті

Цього дня у світі:

1493 — Христофор Колумб, відкривши Америку, попрямував назад до Іспанії.

1494 — В Цетинє (сучасна Чорногорія) виданий звід православних пісень “Осмогласник” — перша книга в південнослов’янських державах, надрукована кирилицею.

1885 — У штаті Айова доктор Вільям Грант провів першу у світі успішну операцію з видалення апендикса.

1912 — Місяць опинився на найкоротшій відстані від Землі в XX сторіччі (348 249 км).

1914 — Після викрадення, що сталося 1911 року, картина Леонардо да Вінчі “Мона Ліза” повернулася до Лувру.

1919 — Рада Східної Галичини прийняла рішення про приєднання до України.

1919 — Українська Центральна Рада заборонила обіг в Україні російських, німецьких і австрійських грошей.

1936 — “Billboard” надрукував перший чарт, незабаром цей чарт одержав статус офіційного всеамериканського хіт-параду.

1943 — Американський журнал “Тайм” підбив підсумки 1942 року і назвав “людиною року” Сталіна.

1948 — Після понад 60 років британської окупації, Бірма (нині М’янма) проголошує незалежність і стає незалежною федеративною республікою. Главою уряду обрано У Ну, що виконував обов’язки прем’єр-міністра в перехідному уряді.

1951 — Війна в Кореї: війська КНДР за підтримки китайців повторно взяли Сеул

1954 — Елвіс Преслі записав свої перші пісні.

1958 — Після 92 днів перебування у космосі увійшов у атмосферу і згорів перший штучний супутник Землі “Спутник 1” — перший зроблений людиною космічний об’єкт.

1959 — Луна-1 стає першим космічним апаратом, який досяг другої космічної швидкості, наблизився до Місяця і вийшов на геліоцентричну орбіту.

1970 — Учасники гурту “The Beatles” востаннє спільно зібрались на студії для запису пісні “Let It Be”.

1985 — В одній з клінік північного Лондона народилася дівчинка у місис Коттон — першої у світі сурогатної матері.

1991 — Гурт “Nirvana” підписав контракт із компанією “Geffen”.

1992 — Албанія та Узбекистан визнали незалежність України.

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Польщею, Естонією та Китаєм.

2004 — Марсохід “Спіріт” здійснив посадку на Марсі.

2004 — після “революції троянд” у Грузії відбулися президентські вибори. Понад 96 % громадян підтримали Михаїла Саакашвілі.

2004 — марсохід “Спіріт” здійснив посадку на Марсі.

2007 — Ненсі Пелосі обрана першою в історії США жінкою-спікером Палати представників.

2010 — Відкрито найвищий хмарочос у світі — Бурдж Дубай (нині Бурдж Халіфа).

Яке сьогодні церковне свято:

Церква 4 січня згадує святу Анастасію, покровительку вагітних жінок. Вона жила у IV столітті та прийняла мученицьку смерть через гоніння на християн у Римі.

Прикмети:

Погода 4 січня віщує погоду в жовтні.

Якщо на даху будинку багато бурульок, значить буде врожайний рік.

Якщо 4 січня хмари пливуть проти вітру, то найближчими днями будуть снігопади.

Якщо у річці стало менше води, значить, рік буде несприятливим для рибальства. Також, така прикмета віщує посуху влітку.

Традиції:

Заміжні жінки і дівчата на виданні вишивали 4 січня особливі рушники. Вважалося, що саме вони можуть бути надійними оберегами і допомогти легше народити дитину, а також зберегти здоров’я матері.

Серед наших предків існувало повір’я, що цього дня не варто ходити босоніж по оселі, щоб не накликати на себе злидні.

Цього дня жінки діставали зі скринь вишиванки з орнаментами, вчили молодших дівчат рукоділлю.

Іменини цього дня святкують:

Анастасія, Дмитро, Іраклій, Федір.