Про це повідомляють #Букви.
Всесвітній день азбуки Брайля: Луї Брайль був французьким педагогом і винахідником системи читання і письма для використання людьми з ослабленим зором. У 1824 році, у віці п’ятнадцяти років, він розробив код Брайля на основі французького алфавіту як удосконалення нічного письма. Його система залишається практично незмінною і донині, і відома в усьому світі просто як шрифт Брайля.
День хіт-параду: 4 січня 1936 року американський журнал Billboard вперше надрукував перелік грамплатівок, що найбільш розкуповувалися. Першим хіт-парад очолив джазовий скрипаль Джо Венуті з мелодією “Stop! Look! Listen!”.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- М’янма – День Незалежності
- США – День спагеті
Цього дня у світі:
- 1493 — Христофор Колумб, відкривши Америку, попрямував назад до Іспанії.
- 1494 — В Цетинє (сучасна Чорногорія) виданий звід православних пісень “Осмогласник” — перша книга в південнослов’янських державах, надрукована кирилицею.
- 1885 — У штаті Айова доктор Вільям Грант провів першу у світі успішну операцію з видалення апендикса.
- 1912 — Місяць опинився на найкоротшій відстані від Землі в XX сторіччі (348 249 км).
- 1914 — Після викрадення, що сталося 1911 року, картина Леонардо да Вінчі “Мона Ліза” повернулася до Лувру.
- 1919 — Рада Східної Галичини прийняла рішення про приєднання до України.
- 1919 — Українська Центральна Рада заборонила обіг в Україні російських, німецьких і австрійських грошей.
- 1936 — “Billboard” надрукував перший чарт, незабаром цей чарт одержав статус офіційного всеамериканського хіт-параду.
- 1943 — Американський журнал “Тайм” підбив підсумки 1942 року і назвав “людиною року” Сталіна.
- 1948 — Після понад 60 років британської окупації, Бірма (нині М’янма) проголошує незалежність і стає незалежною федеративною республікою. Главою уряду обрано У Ну, що виконував обов’язки прем’єр-міністра в перехідному уряді.
- 1951 — Війна в Кореї: війська КНДР за підтримки китайців повторно взяли Сеул
- 1954 — Елвіс Преслі записав свої перші пісні.
- 1958 — Після 92 днів перебування у космосі увійшов у атмосферу і згорів перший штучний супутник Землі “Спутник 1” — перший зроблений людиною космічний об’єкт.
- 1959 — Луна-1 стає першим космічним апаратом, який досяг другої космічної швидкості, наблизився до Місяця і вийшов на геліоцентричну орбіту.
- 1970 — Учасники гурту “The Beatles” востаннє спільно зібрались на студії для запису пісні “Let It Be”.
- 1985 — В одній з клінік північного Лондона народилася дівчинка у місис Коттон — першої у світі сурогатної матері.
- 1991 — Гурт “Nirvana” підписав контракт із компанією “Geffen”.
- 1992 — Албанія та Узбекистан визнали незалежність України.
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Польщею, Естонією та Китаєм.
- 2004 — Марсохід “Спіріт” здійснив посадку на Марсі.
- 2004 — після “революції троянд” у Грузії відбулися президентські вибори. Понад 96 % громадян підтримали Михаїла Саакашвілі.
- 2004 — марсохід “Спіріт” здійснив посадку на Марсі.
- 2007 — Ненсі Пелосі обрана першою в історії США жінкою-спікером Палати представників.
- 2010 — Відкрито найвищий хмарочос у світі — Бурдж Дубай (нині Бурдж Халіфа).
Яке сьогодні церковне свято:
Церква 4 січня згадує святу Анастасію, покровительку вагітних жінок. Вона жила у IV столітті та прийняла мученицьку смерть через гоніння на християн у Римі.
Прикмети:
- Погода 4 січня віщує погоду в жовтні.
- Якщо на даху будинку багато бурульок, значить буде врожайний рік.
- Якщо 4 січня хмари пливуть проти вітру, то найближчими днями будуть снігопади.
- Якщо у річці стало менше води, значить, рік буде несприятливим для рибальства. Також, така прикмета віщує посуху влітку.
Традиції:
- Заміжні жінки і дівчата на виданні вишивали 4 січня особливі рушники. Вважалося, що саме вони можуть бути надійними оберегами і допомогти легше народити дитину, а також зберегти здоров’я матері.
- Серед наших предків існувало повір’я, що цього дня не варто ходити босоніж по оселі, щоб не накликати на себе злидні.
- Цього дня жінки діставали зі скринь вишиванки з орнаментами, вчили молодших дівчат рукоділлю.
Іменини цього дня святкують:
Анастасія, Дмитро, Іраклій, Федір.
- За даними синоптиків у середу, 4 січня, в Україні буде тепло та без опадів.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 3 січня.