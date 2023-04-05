Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його інформацією протягом минулої доби війська РФ вбили чотирьох мешканців Донецької області – трьох у Ласточкиному та одного у Красногорівці.
Ще одинадцять осіб – семеро у Бахмуті, двоє в Очеретиному та по одному у Торецьку та Гірнику – зазнали поранень.
Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині окупанти вбили 1454 та поранили 3350 цивільних.
Ці дані – без урахування кількості жертв та поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.
- 4 квітня під головуванням віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук відбулося засідання Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.