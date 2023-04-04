Сьогодні, 4 квітня, під головуванням віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук відбулося засідання Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

Як зазначається, члени Коордштабу одноголосно підтримали рішення Донецької ОВА про оголошення обов’язкової евакуації 126 дітей із 21 населеного пункту Донеччини, де безпекова ситуація залишається критичною.

Наголошено, що в області працює 5 евакуаційних екіпажів поліції “Білі янголи”. Вони забезпечують безпечне вивезення дітей на броньованих автомобілях.

Як пояснили в Мінреінтеграції, евакуйовані діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безкоштовним прихистком, соціальними гарантіями, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою.

Крім того, додається, що з питань евакуації з Донецької області потрібно звертатися до представників місцевої влади або ж за номером: (098) 890-33-18.