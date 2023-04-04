Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.
Як зазначається, члени Коордштабу одноголосно підтримали рішення Донецької ОВА про оголошення обов’язкової евакуації 126 дітей із 21 населеного пункту Донеччини, де безпекова ситуація залишається критичною.
Наголошено, що в області працює 5 евакуаційних екіпажів поліції “Білі янголи”. Вони забезпечують безпечне вивезення дітей на броньованих автомобілях.
Як пояснили в Мінреінтеграції, евакуйовані діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безкоштовним прихистком, соціальними гарантіями, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою.
Крім того, додається, що з питань евакуації з Донецької області потрібно звертатися до представників місцевої влади або ж за номером: (098) 890-33-18.
- На прифронтових територіях батьки ховають дітей у підвалах, аби уникнути примусової евакуації, а інші відмовляються виїжджати, бо не вірять у можливість отримати житло чи допомогу від держави.
- У Слов’янську Донецької області позбавлятимуть обов’язків тих опікунів, які відмовлятимуться виїхати з міста. Водночас дітей евакуюють примусово.