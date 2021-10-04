Сьогодні 4 жовтня, Всесвітній День архітектора, Всесвітній день тварин, Міжнародний день лікаря. А ще сьогодні початок Всесвітнього тижня космосу.

Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1535 — надруковано першу англомовну Біблію (“Біблія короля Якова”).

1582 — Папа Римський Григорій XIII оголосив про проведення реформи календаря, яка мала за мету ліквідувати помилку в обчисленні дат. Згідно з нововведенням Папи, після 4 жовтня 1582 року одразу ж наступало 15 жовтня. Новий календар отримав назву “григоріанського”.

1675 — нідерландський фізик Хрістіан Гюйґенс запатентував кишеньковий годинник.

1812 (21 вересня за ст. ст.) — в Криму заклали Нікітський ботанічний сад.

1875 — декретом австро-угорського цісаря Франца-Йосифа I засновано університет у Чернівцях (тепер Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

1883 — вперше вирушив у рейс “Східний експрес”, що з’єднав Османську імперію з Західною Європою.

1890 — у Львові створено Русько-Українську Радикальну Партію — першу українську політичну партію.

1911 — у Лондоні введено в дію перший у світі ескалатор.

1948 — Рада Міністрів СРСР прийняла ухвалу про виселення сімей “бандитських і націоналістичних елементів”.

1957 — з космодрому Тюратам в Казахській РСР запущено перший у світі штучний супутник Землі під назвою “Супутник-1”. ООН проголосив цей день Днем початку космічної ери людства.

1958 — із Лондона до Нью-Йорку розпочалися перші регулярні трансатлантичні рейси реактивних літаків.

1965 — Папа Римський Павло VI видав буллу, якою зняв з євреїв звинувачення у смерті Ісуса Христа.

2001 — британські вчені розшифрували генетичний матеріал бактерії, що викликає чуму.

2001 — катастрофа пасажирського літака Ту-154 авіакомпанії “Сибір” над Чорним морем під час навчальних стрільб ПС ЗС України.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні віряни вшановують пам’ять апостола Кідрата Афінського. Він проповідував Боже слово в Магнезії та Афінах.

Прикмети:

Яка погода в цей день, така протримається ще протягом чотирьох тижнів.

Якщо за вікном ясно і дме північно-східний вітер, зимові місяці будуть холодними.

Якщо кроти у свої нори багато соломи наносили, зима буде суворою.

Якщо домашня птиця линяти почала, то зима не за горами.

В цей день іменини святкують: Андрій, Данило, Дмитро, Йосип (Йосип, Осип), Кондрат, Назар, Розалія.