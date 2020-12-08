Сьогодні виповнюється 40 років від дня вбивства легендарного музиканта, засновника та лідера The Beatles Джона Леннона. 8 грудня 1980 року Марк Чепмен випустив у Леннона п'ять куль.

#Букви розповідають про життя, кохання та останні миті життя Леннона.

У 1960-х група The Beatles купалася в народній любові. Сам Леннон говорив, що “ми популярніші за Ісуса”.

У 1968 році Леннон розлучився зі своєю дружиною Синтією і через рік одружився з японською художницею Йоко Оно. Офіційно про розпад групи повідомили 10 квітня 1970 року, коли про вихід заявив Пол Маккартні.

Леннон разом з Оно заснували проєкт Plastic Ono Band. У 1971 році подружжя оселилося в Нью-Йорку. Через кілька років музикантові видала офіційну згоду на проживання в США. У 1980 році Джон випустив свій останній альбом Double Fantasy.

8 грудня 1980 року

У цей день Джон Леннон і Оно давали інтерв’ю нью-йоркському радіо RKO. Потім пара позувала фотографу Анні Лейбовіц, яка зняла музиканта оголеним. Одна з фотографій з’явилася на обкладинці журналу Rolling Stone.

Після зйомки подружжя вирушило в студію, де Оно записувала пісню Walking on Thin Ice. На наступний день вони збиралися летіти до Сан-Франциско на мітинг робітників азіатського походження, які вимагали рівної оплати праці.

За кілька годин до смерті Джон Леннон підписав своєму вбивці копію альбому Double Fantasy.

О 22:50 за нью-йоркським часом Леннон і Оно на лімузині під’їхали до “Дакоті”. Чепмен вже чекав і покликав музиканта: “Містер Леннон?”

Джон впізнав фаната, якому нещодавно підписав пластинку, кивнув і пішов далі. У цей момент Чепмен дістав пістолет і п’ять разів вистрілив. Кулі потрапили в руку і спину. Чепмен навіть не намагався втекти. Він залишався на місці і спокійно читав книгу “Над прірвою в житі” Селінджера.

Джона Леннона госпіталізували, але він помер на операційному столі в результаті втрати крові. О 23:15 медики констатували смерть. За два дні тіло Леннона кремували.

Фанати в свою чергу вирішили підтримати вдову – Оно отримала близько 250 тис. листів із співчуттями.

Альбом Double Fantasy злетів у чартах і вийшов на перше місце.

Марк Чепмен

Чепмена засудили до довічного позбавлення волі з правом дострокового звільнення не раніше ніж через 20 років.

Вбивця пояснив мотиви злочину. За його словами, він прочитав, що музикант був одним з лідерів руху хіпі та закликав до миру без власності, хоча сам володів багатомільйонними статками і нерухомістю. Так Чепмен вирішив боротися з “уособленням брехні”. Психологи сказали, що Чепмен страждав від нарцисизму і низької самооцінки, що спровокувало заздрість. З 2000 року Чепмен робить безуспішні спроби вийти достроково, але його все ще вважають небезпечним для суспільства.

Вважається, що він може відчувати спрагу помсти або мати бажання прославитися за рахунок нового злочину.

Світлини з життя Леннона

Джон Леннон у Нью-Йорку, США, 12 травня 1972 року/ Фото: APДжон Леннон і його дружина Йоко Оно біля студії звукозапису The Hit Factory в Нью-Йорку. 22 серпня 1980 року.

Поліція оглядає вхідну арку житлового будинку “Дакота” в Нью-Йорку, після того, як Джон Леннон був застрелений. 8 грудня 1980 року.

Йоко Оно і продюсер Девід Геффен виходять з лікарні Рузвельта в Нью-Йорку після смерті Джона Леннона. 9 грудня 1980 року.

Марку Чепмену, підозрюваному у вбивстві Джона, одягнули бронежилет і накинули на голову пальто, аби ніхто не бачив його обличчя. У такому вигляді його доправили до зали суду Нью-Йорка.

Марк Девід Чепмен.

Фанати біля будівлі “Дакота”, де жив і був убитий музикант Джон Леннон. 9 грудня 1980.

Вшанування пам’яті Джона Леннона у різних містах США. 14 грудня.

Йоко Оно під час церемонії в Центральному парку Нью-Йорка, коли частину парку назвали Strawberry Fields – за назвою однієї з пісень The Beatles. Середа, 21 березня 1984 року, Нью-Йорк.

Фани в Центральному парку Нью-Йорка 8 грудня 1990 року.

Меморіал Джону Леннону в сквері Strawberry Fields в Центральному парку Нью-Йорка на честь 80-річчя Леннона. 9 жовтня 2020 року.