Станом на ранок 18 січня 2023 року 459 дітей загинуло та понад 909 отримали поранення в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 429, Харківській — 269, Київській — 117, Запорізькій — 84, Херсонській — 83, Миколаївській — 82, Чернігівській — 68, Луганській — 66, Дніпропетровській — 63.

Втім, ці цифри не остаточні, адже триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Зазначається, що стало відомо ще про трьох загиблих дітей та трьох поранених внаслідок ракетної атаки ворога на житловий будинок у Дніпрі 14 січня. Станом на зараз загинуло 6 дітей, а також 17 поранено.

Водночас стало відомо, що внаслідок обстрілів Маріуполя Донецької області у березні 2022 року отримали поранення дев’ять дітей віком від 5 до 17 років.