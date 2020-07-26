Близько половини громадян Британії, 49%, впевнені, що Росія втручалася в хід референдуму за Brexit (вихід Британії зі складу Євросоюзу) в 2016 році. 23% британців так не вважають.

Про це свідчать дані опитування Opinium, повідомляє британське видання The Guardian.

Результати опитування опублікували після того, як Комітет з розвідки і безпеки Британії оприлюднив звіт про втручання Росії у внутрішню політику країни.

Комітет з розвідки парламенту Великобританії минулого тижня оприлюднив доповідь про роль російського впливу на країну, публікація якого відкладалася Лондоном більше півроку. Автори доповіді вважають, що знайшли докази спроб російського впливу на референдуми.

Визначити, який ефект могло мати такий втручання, на даній стадії, неможливо.

Автори доповіді впевнені, що Британія є однією з основних мішеней для розвідки Росії і дезінформації.

Комітет встановив, що розслідування свідчить про те, що Британія “сильно недооцінила” російську загрозу.

40% респондентів впевнені, що Росія втручалася в референдум 2014 року про незалежність Шотландії, 28% так не вважають.