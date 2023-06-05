5 червня відзначають Міжнародний день боротьби з незаконним і нерегульованим рибальством, Всесвітній день боротьби з видовою дискримінацією, Всесвітній день охорони довкілля та День повітряних куль. За церковним календарем вшановують пам’ять святого Леонтія.

Джерело: #Букви.

Міжнародний день боротьби з незаконним і нерегульованим рибальством. Подія щорічно відбувається від 2017 року. Присвячена вона даті, коли набула чинності Угода про попередження, стримування та ліквідації незаконного та нерегульованого рибальства (2016 рік), а ініціаторами створення стали представники Генеральної комісії з питань рибальства. Під час сесії вони розкрили питання злочинного виловлювання риби у водах Середземного моря.

Всесвітній день боротьби з видовою дискримінацією. Це свято зоозахисників, які стверджують, що один біологічний вид не повинен пригнічувати інших. Вперше така ідея з’явилася в творах британського письменника Річарда Райдера, згодом її підтримав Пітер Сінгер, випустивши книгу “Звільнення тварин”. Головна мета цього дня полягає в приверненні уваги людей до тварин, які не можуть захистити себе від жорстокості людини.

Всесвітній день охорони довкілля. Свято було встановлено ООН з метою пропагування обізнаності і спонукання до практичних дій для захисту природи. Люди впливають на навколишнє середовище вже не одне тисячоліття. Ще від того часу, коли на Землі з’явилися Homo sapiens як вид живих істот, він почав змінювати природу переселенням народів, полюванням, сільським господарством. Наразі цей вплив надзвичайно збільшився.

День повітряних куль. Саме цього дня 1783 року брати Монгольф’є підняли першу в світі повітряну кулю у небо. Виготовили її з тканини, об’ємом 600 м3. Всього лише за 10 хвилин ця куля подолала відстань 2 км. До винаходу братів спочатку люди ставилися з побоюванням, але вже через п’ять місяців Монгольф’є змогли його так вдосконалити, що він підняв у повітря людей.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Данія – Національне свято Королівства Данія. День Конституції. День батька

Румунія – День вчителя

Казахстан – День еколога

Азербайджан – День меліоратора

Нова Зеландія – День посадки дерев

США – Національний день кетчупу і День імбирних пряників

Цього дня у світі:

1849 — Данія стала конституційною монархією.

1882 — у Парижі відкрито Музей Гревен.

1894 — у Львові розпочала роботу найбільша за всю історію Галичини Загальна Крайова виставка.

1910 — у Києві відбувся перший політ на вітчизняному літаку конструкції професора Політехнічного інституту Олександра Кудашева, котрий сам же й виконував роль пілота. За 11 днів у повітря підняв свій літак і студент Ігор Сікорський.

1919 — у ході українсько-польської війни 1918—1919 років розпочалася Чортківська офензива Української Галицької Армії (УГА), внаслідок якої від поляків було звільнено Чортків, Тернопіль, Бучач та Перемишляни.

1945 — воєначальники союзних держав підписали в Берліні Декларацію про поразку Німеччини й прийняття верховної влади в ній урядами СРСР, США, Великої Британії й Франції.

1977 — у продажу з’явився перший персональний комп’ютер Apple II.

1990 — Всеукраїнський Православний Собор у Києві проголосив відродження Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ), відновив церковну структуру у вигляді патріархату і обрав першим українським патріархом митрополита Мстислава Скрипника.

Яке сьогодні церковне свято:

5 червня в церковному календарі – день пам’яті святого Леонтія. Жив він у IX столітті, вів відчайдушну боротьбу з язичництвом, будучи ченцем в Києво-Печерській лаврі. Якось вигнали його з міста, тому він вирішив поселитися поблизу невеликого струмка. Згодом побудував там храм. Почали приходити до нього люди і приводити своїх дітей, щоб Леонтій їх таємно охрестив. Як тільки почали хреститися і дорослі, то святий повернувся до міста. Створив за своє життя Леонтій чимало чудес, а після смерті поховали його в соборі.

Прикмети:

Уранці високий рівень вологи — скоро погіршиться погода.

Мурахи далеко від мурашника відповзають — чекайте на гарну погоду.

Густо квітне глід — буде сувора зима.

Якщо багато квітів на горобині — добре вродить овес і льон.

Багато оводів — буде багатий урожай.

Зранку трава дуже сильно пахне — вдень чекайте на дощ.

Традиції:

Селяни вважали, що 5 червня — це останній день, коли можна сіяти огірки. А ще сіяли льон. Щоб краще родила культура, в землю перед висіванням клали яєчну шкарлупу.

Також варені яйця обов’язково їли цього дня дівчата, які мріяли про довге, густе і здорове волосся.

Якщо вжалитися 5 червня кропивою, то це вважалося доброю прикметою.

Іменини сьогодні святкують:

Авраамій, Адріан, Олександр, Андрій, Опанас, Василь, Геннадій, Давид, Данило, Дмитро, Єфросинія, Іван, Ігнатій, Ісидор, Костянтин, Леонтій, Марія, Михайло, Микита, Петро, Роман, Севастян, Сильвестр, Федір, Яків.