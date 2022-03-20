Телеканали "5" та "Прямий" підтримали рішення Ради національної безпеки та оборони про підпорядкування цифрового телебачення державі та зобов’язання телеканалів транслювати спільний марафон.

Відповідну заяву опубліковано на сайті “5 каналу”.

Журналісти та акціонери двох телеканалів, “Прямого” та “5 каналу”, висловили підтримку зусиль чинної української влади в організації оборони країни – зокрема у сфері інформаційної безпеки.

Йдеться про указ президента України №152/2022 “Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану”, опублікований на сайті Президента України.

Колективи каналів наголосили на підтримці національних інтересів України.

“Колективи каналів завжди стояли і непохитно стоять на проукраїнських патріотичних позиціях. Від початку повномасштабного російського вторгнення – дотримуються принципу one voice policy, коли всі українські журналісти говорять про війну одним голосом. Голосом з позиції національних інтересів України. Наші журналісти працюють в гарячих точках. Ведучі часто-густо виходять в ефір з бомбосховища”, – наголошується у заяві.

Колективи каналів вважають, що не існує жодних підстав обмежувати їх самостійне мовлення, оскільки їх проукраїнська позиція є твердою та незмінною, і ніколи не мала нарікання з боку військових. Канали здатні й надалі забезпечувати цілодобове мовлення та ефективно битися в інформаційній війні разом з журналістами з інших каналів.

Проте вони розуміють та приймають рішення Президента України Володимира Зеленського.

“Втім, розуміємо логіку воєнного стану. Нині – час великих випробувань, коли внутрішня єдність, консолідація всього суспільства заради перемоги є наріжним каменем, запорукою перемоги. Тому ми будемо діяти відповідно до закону.

В очікуванні рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення, якій РНБОУ рекомендувала розробити механізм реалізації рішення Ради нацбезпеки, починаємо виконувати указ президента”, – наголосив колектив.

Проте, канали очікують на отримання на паритетних засадах з іншими учасниками проєкту достатній обсяг часу для трансляції програм “Прямого” та “5 каналу” на єдиній платформі.

Колектив каналу наголошує: Україна – не Росія, для українців важливими є демократія і свобода слова, і принцип законності мають бути непорушними навіть в обставинах воєнного стану.