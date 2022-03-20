Відповідну заяву опубліковано на сайті “5 каналу”.
Журналісти та акціонери двох телеканалів, “Прямого” та “5 каналу”, висловили підтримку зусиль чинної української влади в організації оборони країни – зокрема у сфері інформаційної безпеки.
Йдеться про указ президента України №152/2022 “Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану”, опублікований на сайті Президента України.
Колективи каналів наголосили на підтримці національних інтересів України.
“Колективи каналів завжди стояли і непохитно стоять на проукраїнських патріотичних позиціях. Від початку повномасштабного російського вторгнення – дотримуються принципу one voice policy, коли всі українські журналісти говорять про війну одним голосом. Голосом з позиції національних інтересів України. Наші журналісти працюють в гарячих точках. Ведучі часто-густо виходять в ефір з бомбосховища”, – наголошується у заяві.
Колективи каналів вважають, що не існує жодних підстав обмежувати їх самостійне мовлення, оскільки їх проукраїнська позиція є твердою та незмінною, і ніколи не мала нарікання з боку військових. Канали здатні й надалі забезпечувати цілодобове мовлення та ефективно битися в інформаційній війні разом з журналістами з інших каналів.
Проте вони розуміють та приймають рішення Президента України Володимира Зеленського.
“Втім, розуміємо логіку воєнного стану. Нині – час великих випробувань, коли внутрішня єдність, консолідація всього суспільства заради перемоги є наріжним каменем, запорукою перемоги. Тому ми будемо діяти відповідно до закону.
В очікуванні рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення, якій РНБОУ рекомендувала розробити механізм реалізації рішення Ради нацбезпеки, починаємо виконувати указ президента”, – наголосив колектив.
Проте, канали очікують на отримання на паритетних засадах з іншими учасниками проєкту достатній обсяг часу для трансляції програм “Прямого” та “5 каналу” на єдиній платформі.
Колектив каналу наголошує: Україна – не Росія, для українців важливими є демократія і свобода слова, і принцип законності мають бути непорушними навіть в обставинах воєнного стану.
- Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони підпорядкувала цифрове телебачення державі та зобов’язала телеканали транслювати спільний марафон, цей указ президент України Володимир Зеленський підписав 19 березня.