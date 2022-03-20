Про це повідомляють #Букви.

Указ президента України №152/2022 “Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану” опублікований на сайті президента України.

Тепер питання єдиної інформаційної політики є пріоритетним питанням національної безпеки. Шляхом реалізації цього держава бачить об’єднання усіх загальнонаціональних телеканалів, програмне наповнення яких складається переважно з інформаційних та/або інформаційно-аналітичних передач у єдину платформу – цілодобовий інформаційний марафон “Єдині новини #UАразом”.

Власник телеканалу “Еспресо ТВ” Микола Княжицький стверджує, що мовити в етері мають право лише телеканали “Інтер”, “1+1”, “Україна 24” і ICTV. Він вважає це боротьбою з патріотичними телеканалами.

“Вороги у владі штовхають президента не на боротьбу з “Росією 24”, яку включили у Мелітополі, а на боротьбу з українськими патріотичними каналами, які на відміну від “Інтера” не підтримували ОПЗЖ і не прославляли агресора”, – стверджує Княжицький.

Він вважає, що це незаконно та несправедливо, а в коментарях зазначив, що телеканал “Еспресо” ніхто не запрошував до участі в телемарафоні. Власник каналу стверджує, що планує звертатися з цього приводу до депутатів Європарламенту, Конгресу та Сенату США, а також парламентарів ЄС.

“Я готовий підтримати Зеленського і підтримую у спільній боротьбі з агресором. Але ця боротьба за демократичний світ, а не за диктатуру”, – заявив Микола Княжицький, додавши, що востаннє його телеканал закривав президент-втікач Віктор Янукович.

Голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе також переконана, що це спроба викинути інші телеканали з медіапростору. Сам указ “про заборону мовлення інформаційних каналів” вона вважає “дуже небезпечним”.

“Робити цей марафон чомусь не запросили канали “Прямий”, “Еспресо” та “5-й”. І так виглядає, що тепер саме ці канали, які завжди були на сторожі державності, хочуть вимкнути. Зате “Інтер”, який своєю багаторічною підривною діяльністю привів цю війну в Україну, буде і далі мовити”, – наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Вона висловила сподівання, що президент не допустить розколу суспільства “шляхом затуляння рота патріотичним ЗМІ”.

Медіаексперт, головний редактор “Детектор Медіа” Отар Довженко теоретично припустив, що це рішення може бути використане для того, щоб змусити інформаційні телеканали, які не транслюють спільний телемарафон, почати це робити. Це може бути виправдано, якщо вищезгадані телеканали почнуть роботу проти влади, але вони цього не почали – пакту про ненапад дотримуються усі канали.

“Зараз у цьому сенсу нема, в порошенківських каналів є свій марафон. Пакту про ненапад вони дотримуються. Якщо примусити їх транслювати замість свого марафону спільний, буде конфлікт на порожньому місці, а користі небагато”, – наголошує Довженко.

Ще припускає, що причиною такого кроку може бути створення передумови для виділення медіагрупам грошей із бюджету для компенсації їхніх витрат на участь у марафоні.

“За інформацією надійних джерел, місяць марафону коштує кожній із чотирьох комерційних медіагруп приблизно мільйон доларів. А не заробляють вони при цьому взагалі нічого, бо реклами нема. Тому медіагрупи просять компенсації з бюджету”, – стверджує головний редактор “Детектор Медіа”.