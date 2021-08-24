Велика Британія, Канада, Швеція, Швейцарія та США об'єдналися, аби створити Фонд "Партнерство за сильну Україну". Мета — допомогти пом'якшити дестабілізаційний вплив Росії у південних і східних регіонах України.

Про це повідомили у посольстві Великої Британії.

“Сьогодні у Києві Міністр МЗС Великої Британії у справах європейського сусідства пані Венді Мортон оголосила про створення нового Фонду “Партнерство за сильну Україну”. Велика Британія, Канада, Швеція, Швейцарія та США допоможуть пом’якшити дестабілізуючий вплив Росії у південних і східних регіонах України”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що фонд “Партнерство за сильну Україну” розпочне свою роботу до грудня 2021 року і має на меті залучити до £35 млн (близько $48 млн або ж майже 1,3 млрд гривень) від донорів протягом трьох років.

“Фінансування буде спрямовано на ініціативи, які сприяють зміцненню спроможності регіонів, що потерпають від конфлікту, наприклад, забезпечення технічних консультацій владі або надання грантових інвестиції, які створюють економічні можливості й поліпшують доступ до державних послуг для мешканців південної та східної України”, — зазначили в посольстві.

Ці інвестиції, як очікується, посприяють тому, аби доходи українців зросли, а зв’язки між розділеними конфліктом громадами стали міцнішими.