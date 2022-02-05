Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати

1924 — радіо BBC почало передавати з Гринвіцької обсерваторії сигнали точного часу.

1928 — німецький хімік Адольф Віндаус уперше синтезував вітамін D, брак якого спричиняє рахіт.

1935 — у Нью-Йорку організатори професійного боксу прийняли рішення, що двобої за чемпіонське звання не можуть тривати понад 15 раундів.

1936 — на екрани США вийшов новий фільм Чарлі Чапліна “Нові часи”.

1946 — набув чинності “Договір між СРСР і Польською Республікою про радянсько-польський державний кордон”.

1952 — Нью-Йорк став першим містом світу, де почали використовувати триколірні світлофори.

1953 — у нью-йоркському Roxy Theatre пройшла прем’єра діснеєвського фільму “Пітер Пен”.

1956 — завершилися VII Зимові Олімпійські ігри на італійському курорті Кортіна д’Ампеццо.

1977 — заарештовані лідери Української Гельсінської групи Микола Руденко й Олекса Тихий.

1979 — Аргентина відкрила антарктичну науково-дослідну станцію Бельграно II.

1982 — через польські події уряд Великої Британії запровадив економічні санкції проти СРСР.

1986 — в СРСР прийнято постанови про створення кооперативів у сфері споживання, громадського харчування та послуг.

1989 — почав мовлення всеєвропейський канал Eurosport.

1991 — столиця Киргизії, що 65 років мала ім’я Фрунзе, перейменована в Бішкек.

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Норвегією.

1998 — у Сімферополі вибухом смертельно поранений заступник голови Ради міністрів Криму Олександр Сафонцев.

1999 — Майк Тайсон, колишній чемпіон світу з боксу серед професіоналів, одержав рік тюрми за побиття двох людей, машина котрих зіткнулася з автомобілем Тайсона. Боксер відсидів лише 3,5 місяці.

2000 — петербурзький ОМОН вчинив масове вбивство 56-60 мирних жителів у Чечні.

Сьогодні народилися

Народні прикмети

Церковне свято

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять священномученика Климента, єпископа Анкірського, і мученика Агафангела. За доброчесне життя Климент був поставлений в читця, а пізніше в диякона, в 18 років отримав сан пресвітера, а в 20 років висвячений на єпископа Анкірського. У період гонінь на християн на Климента донесли. Через час Климента відправили в Нікомідію до римського імператора Максиміана. По дорозі до святого приєднався його учень Агафангел. Після смерті Максиміана Агафангела усікли мечем.

Також згадують Саламана Мовчальника – це святий 4-5 століть, сирійський монах та аскет. Він був першим святим, який узяв на себе подвиг повної мовчанки і дотримувався його до самої кончини. У давнину на Саламана займалися справами по господарству. Щоб передбачити прихід тепла та майбутній урожай, спостерігали за погодою.