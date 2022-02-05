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Пам’ятні дати

1924 — радіо BBC почало передавати з Гринвіцької обсерваторії сигнали точного часу.

1928 — німецький хімік Адольф Віндаус уперше синтезував вітамін D, брак якого спричиняє рахіт.

1935 — у Нью-Йорку організатори професійного боксу прийняли рішення, що двобої за чемпіонське звання не можуть тривати понад 15 раундів.

1936 — на екрани США вийшов новий фільм Чарлі Чапліна “Нові часи”.

1946 — набув чинності “Договір між СРСР і Польською Республікою про радянсько-польський державний кордон”.

1952 — Нью-Йорк став першим містом світу, де почали використовувати триколірні світлофори.

1953 — у нью-йоркському Roxy Theatre пройшла прем’єра діснеєвського фільму “Пітер Пен”.

1956 — завершилися VII Зимові Олімпійські ігри на італійському курорті Кортіна д’Ампеццо.

1977 — заарештовані лідери Української Гельсінської групи Микола Руденко й Олекса Тихий.

1979 — Аргентина відкрила антарктичну науково-дослідну станцію Бельграно II.

1982 — через польські події уряд Великої Британії запровадив економічні санкції проти СРСР.

1986 — в СРСР прийнято постанови про створення кооперативів у сфері споживання, громадського харчування та послуг.

1989 — почав мовлення всеєвропейський канал Eurosport.

1991 — столиця Киргизії, що 65 років мала ім’я Фрунзе, перейменована в Бішкек.

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Норвегією.

1998 — у Сімферополі вибухом смертельно поранений заступник голови Ради міністрів Криму Олександр Сафонцев.

1999 — Майк Тайсон, колишній чемпіон світу з боксу серед професіоналів, одержав рік тюрми за побиття двох людей, машина котрих зіткнулася з автомобілем Тайсона. Боксер відсидів лише 3,5 місяці.

2000 — петербурзький ОМОН вчинив масове вбивство 56-60 мирних жителів у Чечні.

Сьогодні народилися

  • 1914 — Вільям Берроуз, американський письменник, натхненник руху бітників.
  • 1934 — Генк Аарон, американський бейсболіст.
  • 1939 — Рустам Ібрагімбеков, азербайджанський письменник, кіносценарист.
  • 1943 — Майкл Манн, американський кінорежисер, сценарист, продюсер.
  • 1948 — Свен Горан Ерікссон, шведський футбольний тренер.
  • 1971 — Сара Еванс, американська кантрі-співачка та автор пісень.
  • 1985 — Кріштіану Роналду, португальський футболіст.
  • 1992 — Неймар, бразильський футболіст, нападник збірної Бразилії з футболу та французького ПСЖ.

Народні прикмети

  • Якщо на полях лежить багато снігу, буде влітку багатий урожай хліба.
  • Морозний та сонячний день 5 лютого обіцяє спекотний серпень.
  • Сонечко світить яскраво до вечора — до ранньої та погожої весни.
  • Білки скачуть по деревах – буде найближчим часом відлига.
Церковне свято
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять священномученика Климента, єпископа Анкірського, і мученика Агафангела.  За доброчесне життя Климент був поставлений в читця, а пізніше в диякона, в 18 років отримав сан пресвітера, а в 20 років висвячений на єпископа Анкірського. У період гонінь на християн на Климента донесли. Через час Климента відправили в Нікомідію до римського імператора Максиміана. По дорозі до святого приєднався його учень Агафангел. Після смерті Максиміана Агафангела усікли мечем.
Також згадують Саламана Мовчальника – це святий 4-5 століть, сирійський монах та аскет. Він був першим святим, який узяв на себе подвиг повної мовчанки і дотримувався його до самої кончини. У давнину на Саламана займалися справами по господарству. Щоб передбачити прихід тепла та майбутній урожай, спостерігали за погодою.

Чого не можна робити 5 лютогоЗгідно з народними повір’ями, 5 лютого не можна скупитися, відмовляти в допомозі, стояти на порозі вагітним, надмірно веселитися та танцювати, а також залишати будинок неприбраним.

Іменини: Володимир, Геннадій, Євдокія, Катерина, Іван, Йосип, Климент, Макар, Федір.

 

 

 

 

 

 