Про це повідомляють #Букви.
Пам’ятні дати
1924 — радіо BBC почало передавати з Гринвіцької обсерваторії сигнали точного часу.
1928 — німецький хімік Адольф Віндаус уперше синтезував вітамін D, брак якого спричиняє рахіт.
1935 — у Нью-Йорку організатори професійного боксу прийняли рішення, що двобої за чемпіонське звання не можуть тривати понад 15 раундів.
1936 — на екрани США вийшов новий фільм Чарлі Чапліна “Нові часи”.
1946 — набув чинності “Договір між СРСР і Польською Республікою про радянсько-польський державний кордон”.
1952 — Нью-Йорк став першим містом світу, де почали використовувати триколірні світлофори.
1953 — у нью-йоркському Roxy Theatre пройшла прем’єра діснеєвського фільму “Пітер Пен”.
1956 — завершилися VII Зимові Олімпійські ігри на італійському курорті Кортіна д’Ампеццо.
1977 — заарештовані лідери Української Гельсінської групи Микола Руденко й Олекса Тихий.
1979 — Аргентина відкрила антарктичну науково-дослідну станцію Бельграно II.
1982 — через польські події уряд Великої Британії запровадив економічні санкції проти СРСР.
1986 — в СРСР прийнято постанови про створення кооперативів у сфері споживання, громадського харчування та послуг.
1989 — почав мовлення всеєвропейський канал Eurosport.
1991 — столиця Киргизії, що 65 років мала ім’я Фрунзе, перейменована в Бішкек.
1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Норвегією.
1998 — у Сімферополі вибухом смертельно поранений заступник голови Ради міністрів Криму Олександр Сафонцев.
1999 — Майк Тайсон, колишній чемпіон світу з боксу серед професіоналів, одержав рік тюрми за побиття двох людей, машина котрих зіткнулася з автомобілем Тайсона. Боксер відсидів лише 3,5 місяці.
2000 — петербурзький ОМОН вчинив масове вбивство 56-60 мирних жителів у Чечні.
Сьогодні народилися
- 1914 — Вільям Берроуз, американський письменник, натхненник руху бітників.
- 1934 — Генк Аарон, американський бейсболіст.
- 1939 — Рустам Ібрагімбеков, азербайджанський письменник, кіносценарист.
- 1943 — Майкл Манн, американський кінорежисер, сценарист, продюсер.
- 1948 — Свен Горан Ерікссон, шведський футбольний тренер.
- 1971 — Сара Еванс, американська кантрі-співачка та автор пісень.
- 1985 — Кріштіану Роналду, португальський футболіст.
- 1992 — Неймар, бразильський футболіст, нападник збірної Бразилії з футболу та французького ПСЖ.
Народні прикмети
- Якщо на полях лежить багато снігу, буде влітку багатий урожай хліба.
- Морозний та сонячний день 5 лютого обіцяє спекотний серпень.
- Сонечко світить яскраво до вечора — до ранньої та погожої весни.
- Білки скачуть по деревах – буде найближчим часом відлига.
Чого не можна робити 5 лютогоЗгідно з народними повір’ями, 5 лютого не можна скупитися, відмовляти в допомозі, стояти на порозі вагітним, надмірно веселитися та танцювати, а також залишати будинок неприбраним.
Іменини: Володимир, Геннадій, Євдокія, Катерина, Іван, Йосип, Климент, Макар, Федір.