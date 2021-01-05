5 січня у світі відзначаються Міжнародний розвантажувальний день, День маленьких історій і Міжнародний день бойскаутів.

Про це повідомляють #Букви.

У США – День кето-дієти, День збитих вершків, День сценариста, День птахів, у Білорусі – День банківських і фінансових працівників, День працівників соціального захисту, в Китаї – Фестиваль льоду і снігу, в Іспанії – Кавалькада царів-волхвів, в Індії – День народження гуру Гобінда Сінха, в Японії – День полуниці.

Цей день в історії:

1585 — засновано львівське Ставропігійне братство, яке до XVIII ст. провадило активну культурно-освітню, релігійну й громадську діяльність.

1754 — у Петербурзі видано царський указ про скасування в Гетьманщині внутрішніх митних зборів, які поповнювали гетьманський скарб.

1769 — Джеймс Ватт одержує патент на свою парову машину.

1870 — почався страйк львівських друкарів — перший робітничий страйк в Західній Україні.

1875 — відкрито будівлю національного оперного театру «Гранд-опера» в Парижі.

1895 — відкриті рентгенівські промені.

1911 — князівство Монако — конституційна монархія.

1918 — УНР випустила в обіг перші українські банкноти з написами українською, польською мовами та мовою їдиш.

1918 — більшовики скликали й розігнали на першому ж засіданні Всеросійські установчі збори.

1919 — у Мюнхені заснована Німецька робітнича партія, перетворена рік по тому в Націонал-соціалістичну німецьку робітничу партію.

1933 — у Сан-Франциско почалося будівництво одного з найвідоміших у світі мостів Золоті ворота. Завершено будівництво було в 1937 році.

1935 — арештовано Бориса Антоненко-Давидовича.

1977 — заарештовано лідерів Української Гельсінської Спілки Миколу Руденка і Олексу Тихого.

1997 — Росія оголошує про виведення військ з території Чечні, що стало формальною ознакою закінчення дворічної невдалої російсько-чеченської війни.

2006 — Intel представив перший процесор лінійки Core.

2011 — кількість інтернет-користувачів у світі сягнула 2 мільярдів.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 5 січня вшановує пам’ять святого Феодула і ще 9 мучеників.

Народні прикмети:

Якщо в цей день сніг із сильним вітром – місяць липень буде дощовим і сирим.

Говорили: «Прийшов Федул, вітер подув – значить, урожай буде хорошим»

Якщо 5 січня народилася дитина, значить, вона виросте щасливою.

5 січня можна і потрібно працювати, щоб завершити всі справи до Різдва.

Вважалося що, якщо людина пораниться гострим предметом на Федула, то весь рік буде тяжко хворіти.

Снігопад у безвітряну погоду – до хорошого врожаю.

Якщо кури поводяться неспокійно – бути хуртовині.

Що не можна робити 5 січня:

Не варто працювати з гострими предметами – ножами, вилами, сокирами тощо. Вважалося, що якщо в цей день поранитися, то весь рік будете хворіти.

Не можна на Федула поділ підшивати, інакше проживеш менше, ніж тобі відведено.

У цей день не можна нікого бити, інакше людина, яка когось ударить, серйозно захворіє.

5 січня день ангела відзначають: Павло, Наум, Давид, Нифонт, Федул, Феодул, Оникій, Феоктист, Василь.