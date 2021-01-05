Про це повідомляють #Букви.
У США – День кето-дієти, День збитих вершків, День сценариста, День птахів, у Білорусі – День банківських і фінансових працівників, День працівників соціального захисту, в Китаї – Фестиваль льоду і снігу, в Іспанії – Кавалькада царів-волхвів, в Індії – День народження гуру Гобінда Сінха, в Японії – День полуниці.
Цей день в історії:
1585 — засновано львівське Ставропігійне братство, яке до XVIII ст. провадило активну культурно-освітню, релігійну й громадську діяльність.
1754 — у Петербурзі видано царський указ про скасування в Гетьманщині внутрішніх митних зборів, які поповнювали гетьманський скарб.
1769 — Джеймс Ватт одержує патент на свою парову машину.
1870 — почався страйк львівських друкарів — перший робітничий страйк в Західній Україні.
1875 — відкрито будівлю національного оперного театру «Гранд-опера» в Парижі.
1895 — відкриті рентгенівські промені.
1911 — князівство Монако — конституційна монархія.
1918 — УНР випустила в обіг перші українські банкноти з написами українською, польською мовами та мовою їдиш.
1918 — більшовики скликали й розігнали на першому ж засіданні Всеросійські установчі збори.
1919 — у Мюнхені заснована Німецька робітнича партія, перетворена рік по тому в Націонал-соціалістичну німецьку робітничу партію.
1933 — у Сан-Франциско почалося будівництво одного з найвідоміших у світі мостів Золоті ворота. Завершено будівництво було в 1937 році.
1935 — арештовано Бориса Антоненко-Давидовича.
1977 — заарештовано лідерів Української Гельсінської Спілки Миколу Руденка і Олексу Тихого.
1997 — Росія оголошує про виведення військ з території Чечні, що стало формальною ознакою закінчення дворічної невдалої російсько-чеченської війни.
2006 — Intel представив перший процесор лінійки Core.
2011 — кількість інтернет-користувачів у світі сягнула 2 мільярдів.
Яке сьогодні церковне свято:
Православна церква 5 січня вшановує пам’ять святого Феодула і ще 9 мучеників.
Народні прикмети:
- Якщо в цей день сніг із сильним вітром – місяць липень буде дощовим і сирим.
- Говорили: «Прийшов Федул, вітер подув – значить, урожай буде хорошим»
- Якщо 5 січня народилася дитина, значить, вона виросте щасливою.
- 5 січня можна і потрібно працювати, щоб завершити всі справи до Різдва.
- Вважалося що, якщо людина пораниться гострим предметом на Федула, то весь рік буде тяжко хворіти.
- Снігопад у безвітряну погоду – до хорошого врожаю.
- Якщо кури поводяться неспокійно – бути хуртовині.
Що не можна робити 5 січня:
Не варто працювати з гострими предметами – ножами, вилами, сокирами тощо. Вважалося, що якщо в цей день поранитися, то весь рік будете хворіти.
Не можна на Федула поділ підшивати, інакше проживеш менше, ніж тобі відведено.
У цей день не можна нікого бити, інакше людина, яка когось ударить, серйозно захворіє.
5 січня день ангела відзначають: Павло, Наум, Давид, Нифонт, Федул, Феодул, Оникій, Феоктист, Василь.