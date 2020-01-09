5% жінок в селах стикалися з насильством в сім'ї протягом минулого року.

Про це повідомляється на сайті Мінсоцполітики з посиланням на дані дослідження ООН.

Так, згідно з даними комплексного дослідження становища жінок, що проживають в сільській місцевості:

36% жінок не беруть участі у вирішенні проблем свого села;

5% жінок у селах стикались з насильством у сім’ї протягом року;

48% жінок у селах не мають доступу до медичних послуг у пішій доступності;

26% жінок у селах хотіли б підвищити освітній рівень, однак не мають можливості.

Крім того, Міністерство соціальної політики виготовило соціальну рекламу, метою якої є привернення уваги до проблем жінок сільської місцевості та подолання гендерних стереотипів.

Крім того, в ПРООН зазначають, що кожна п’ята жінка в Україні віком від 15 до 49 років зазнала принаймні однієї форми фізичного чи сексуального насильства протягом свого життя.

За інформацією ПРООН, від фізичного домашнього насильства в Україні страждає орієнтовно 1,8 мільйона жінок, і статистика тільки зростає. Наприклад, у 2017 році близько 600 жінок загинуло від рук насильників.