Про це повідомляється на сайті Мінсоцполітики з посиланням на дані дослідження ООН.
Так, згідно з даними комплексного дослідження становища жінок, що проживають в сільській місцевості:
- 36% жінок не беруть участі у вирішенні проблем свого села;
- 5% жінок у селах стикались з насильством у сім’ї протягом року;
- 48% жінок у селах не мають доступу до медичних послуг у пішій доступності;
- 26% жінок у селах хотіли б підвищити освітній рівень, однак не мають можливості.
Крім того, Міністерство соціальної політики виготовило соціальну рекламу, метою якої є привернення уваги до проблем жінок сільської місцевості та подолання гендерних стереотипів.
Крім того, в ПРООН зазначають, що кожна п’ята жінка в Україні віком від 15 до 49 років зазнала принаймні однієї форми фізичного чи сексуального насильства протягом свого життя.
За інформацією ПРООН, від фізичного домашнього насильства в Україні страждає орієнтовно 1,8 мільйона жінок, і статистика тільки зростає. Наприклад, у 2017 році близько 600 жінок загинуло від рук насильників.
- Влада Києва має намір навесні 2020 року відкрити “кризову кімнату” для жертв домашнього насильства, де можна буде перебувати до 10 днів.