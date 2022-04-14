Сьогодні – 50-й день з початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Зазнавши неочікуваного спротиву і втрат як технічної, так і живої сили, російський режим вирішив змінити цілі та напрямки своїх атак.

Якими будуть ключові умови та виклики цієї війни, проаналізував американський телеканал CNN.

Перший штурм 50 днів тому, 24 лютого, розпочався ще до світанку із серії ракетних обстрілів та використання далекобійної артилерії, а потім швидко поширився на центральну та східну Україну, коли російські сили атакували країну з трьох сторін.

Але план президента Росії Володимира Путіна швидко здолати Київ провалився через сильний опір України, нездатність досягти переваги в повітрі, проблеми з командуванням, управлінням і постачанням, а також через великі втрати особового складу.

Оскільки російські війська відходять з районів поблизу Києва, щоб переорієнтуватися на схід, жахіття їх окупації стало загальнодоступним завдяки повідомленням про широкі жертви та вбивства серед цивільного населення, катування, зникнення та інші звірства. Міста по всій країні продовжують невпинно бомбардувати, оскільки Росія розгортає руйнівну низку авіаударів, створюючи гуманітарну катастрофу.

Через 50 днів війна готова вступити в новий критичний етап.

Війна рухається на схід: Путін переглянув свою стратегію війни, щоб зосередитися на спробах взяти під контроль Донбас та інші регіони на сході України. Цільова дата – початок травня, за словами кількох американських чиновників, знайомих з останніми оцінками американської розвідки. Україна готується до масової ескалації, з одним офіційним попередженням про битву, яка “нагадуватиме вам про Другу світову війну”. На супутникових знімках видно, як зростає кількість російських військ і бронетехніки, що вливаються на схід України.

Різний рельєф: на східній території Росія має набагато більше переваг, ніж під час її раннього нападу на північну Україну та столицю, Київ. Битва відбуватиметься на відкритій місцевості, це вже не будуть ближні бої в міських і лісистих районах. Регіон також межує з південно-західною Росією, що дозволяє російським військам уникати проблем з матеріально-технічним забезпеченням та комунікацією, які майже з самого початку зірвали їхнє повне вторгнення в країну.

Поотреба у зброї: США посилюють свої зобов’язання перед Україною, надсилаючи на додаткові 800 мільйонів доларів зброї та боєприпасів у пакеті, який включає вертольоти Мі-17, гармати-гаубиці, дрони Switchblade, протиартилерійські радарні системи та обладнання для захисту від потенційних хімічних атак. Протягом тижнів президент України Володимир Зеленський благав світових лідерів надати більше озброєння та техніки.

Гуманітарна катастрофа: з початку вторгнення понад 4,6 мільйона людей втекли з України до сусідніх країн, тисячі мирних жителів загинули, включно з дітьми. Всесвітня організація охорони здоров’я підтвердила майже 120 нападів на об’єкти охорони здоров’я з початку вторгнення. Жителі міст, обстріляні внаслідок російських атак, повідомили про відсутність їжі, води чи ліків, а також заблокований доступ до допомоги.

Звинувачення в геноциді, військових злочинах: президент США Джо Байден цього тижня вперше назвав звірства в Україні “геноцидом”. Генеральна прокуратура України розслідує 5800 справ російських воєнних злочинів і злочинів проти людства, у тому числі про умисне знищення цивільного населення. Зображення щонайменше 20 тіл, розкиданих на вулиці в Бучі, з’явилися цього місяця, а десятки мирних жителів, які намагалися евакуюватися, загинули в результаті ракетного удару Росії по залізничному вокзалу. Це сталося й після підривів лікарень, шкіл і театру, де переховувалися сотні людей, серед них були й діти.

НАТО: Путін розпочав війну, вимагаючи припинити розширення НАТО на схід і прийняти нових членів. Хоча Зеленський визнав, що його країна ймовірно не стане членом Альянсу, війна об’єднала Захід проти Москви. Фінляндія та Швеція – все ближче до приєднання до військового альянсу під керівництвом США.