Сьогодні, 8 липня, у 500-й день повномасштабної війни Росії проти України президент Володимир Зеленський приїхав на острів Зміїний, який став одним із символів незламності українського народу.

Джерело: Володимир Зеленський у Telegram.

“500 днів повномасштабної війни. Зміїний. Вільний острів вільної України. Вдячний усім, хто бився тут проти окупантів. Вшанували памʼять героїв, які віддали своє життя в цій битві – одній із найважливіших за час повномасштабної війни. Слава кожному і кожній, хто воює заради безпеки в нашому Чорному морі! Честь!”, – написав Володимир Зеленський.

А також зазначив, що хоч це невеликий клаптик суходолу посеред нашого Чорного мора – це великий доказ, що Україна поверне собі кожну частину своєї території.

“Я хочу подякувати саме звідси, з цього місця перемоги, кожному нашому воїну за ці 500 днів. Наші ЗСУ, наша розвідка, Нацгвардія, прикордонники, СБУ, Нацполіція, зв’язківці, наш народ. Я дякую всім, хто б’ється заради України. І хай свобода, яку хотіли усі наші герої різних часів та яку належить вибороти саме зараз буде шаною усім, хто віддав життя заради України. Ми обов’язково переможемо! Слава Україні!”, резюмував президент України.

Разом із президентом та військовими острів відвідали очільник ГУР МОУ Кирило Буданов та глава ОПУ Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що 30 червня 2022 року ЗСУ звільнили стратегічно важливий острів Зміїний біля берегів Одеської області.