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Втрати росіян: українські захисники ліквідували ще понад 600 окупантів

В Україні триває 500-та доба від початку повномаштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували вже понад 233 тисячі окупантів та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Субота, 8 липня 2023, 08:28
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Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Згідно з даними, за час повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 8 липня 2023 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 233 440 (+630 за добу)
  • танків ‒ 4 074 (+4 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 7 953 (+9 за добу)
  • артилерійських систем – 4 346 (+16 за добу)
  • РСЗВ – 661 (+3 за добу)
  • засоби ППО ‒ 410 (+2 за добу)
  • літаків – 315
  • гелікоптерів – 309
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 666 (+14 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 1 271
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 914 (+16 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 619 (+7 за добу)

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника, 4 – по зенітно-ракетних комплексах та 1 – по пункту управління ворога.

Також нашими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Теги: бойові втрати ворога, Війна в Україні, втрати ворога, втрати росіян, Генштаб ЗСУ, ЗСУ, російсько-українська війна

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