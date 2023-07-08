Втрати росіян: українські захисники ліквідували ще понад 600 окупантів

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
Згідно з даними, за час повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 8 липня 2023 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 233 440 (+630 за добу)
- танків ‒ 4 074 (+4 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 953 (+9 за добу)
- артилерійських систем – 4 346 (+16 за добу)
- РСЗВ – 661 (+3 за добу)
- засоби ППО ‒ 410 (+2 за добу)
- літаків – 315
- гелікоптерів – 309
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 666 (+14 за добу)
- крилаті ракети ‒ 1 271
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 914 (+16 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 619 (+7 за добу)
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника, 4 – по зенітно-ракетних комплексах та 1 – по пункту управління ворога.
Також нашими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.
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