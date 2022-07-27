Столичний торговельний центр Ocean Plaza припинить свою роботу. Причина — мажоритарним власником досі є компанія, що повʼязана з російським олігархом Аркадієм Ротенбергом.

Про це повідомляє видання Pragmatika з посиланням на заяви брендів та магазинів, які діяли на першому поверсі ТЦ.

Також пресслужба супермаркету “Ашан” 25 липня заявила, що магазин тимчасово не працюватиме: “Адміністрація Ocean Plaza повідомила про припинення роботи торгового центру”, – йдеться в повідомленні.

Слід зауважити, що через кіпрську “Ocean Plaza Project Ltd” 33% торговельного центру належать компанії UPD Holdings Limited, яка донедавна належала бізнесмену Василю Хмельницькому. Решта компанії належить компанії “ТПС Нерухомість”, яка володіє п’ятьма торговими центрами в Росії. Хмельницький розповів виданню Forbes, що формально він все ще залишається власником, адже не переоформив усі активи. Він припустив, що його бізнес-партнер Андрій Іванов, який викупив частку Хмельницького в UPD, міг придбати ще частку в Ocean Plaza, проте “51% належать російській компанії”.

Як зазначає “Європейська правда”, “ТПС Нерухомість” викупила проєкт у 2012 році, тоді сума операції оцінювалася у 280-350 мільйонів доларів. Цю компанію заснували Олександр Скоробогатько, Олександр Пономаренко й Аркадій Ротенберг, який знаходиться під санкціями ЄС та США з 2014 року. Також їхні компанії побудували Кримський міст.