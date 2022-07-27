Про це повідомляє видання Pragmatika з посиланням на заяви брендів та магазинів, які діяли на першому поверсі ТЦ.
Також пресслужба супермаркету “Ашан” 25 липня заявила, що магазин тимчасово не працюватиме: “Адміністрація Ocean Plaza повідомила про припинення роботи торгового центру”, – йдеться в повідомленні.
Слід зауважити, що через кіпрську “Ocean Plaza Project Ltd” 33% торговельного центру належать компанії UPD Holdings Limited, яка донедавна належала бізнесмену Василю Хмельницькому. Решта компанії належить компанії “ТПС Нерухомість”, яка володіє п’ятьма торговими центрами в Росії. Хмельницький розповів виданню Forbes, що формально він все ще залишається власником, адже не переоформив усі активи. Він припустив, що його бізнес-партнер Андрій Іванов, який викупив частку Хмельницького в UPD, міг придбати ще частку в Ocean Plaza, проте “51% належать російській компанії”.
Як зазначає “Європейська правда”, “ТПС Нерухомість” викупила проєкт у 2012 році, тоді сума операції оцінювалася у 280-350 мільйонів доларів. Цю компанію заснували Олександр Скоробогатько, Олександр Пономаренко й Аркадій Ротенберг, який знаходиться під санкціями ЄС та США з 2014 року. Також їхні компанії побудували Кримський міст.
- Раніше народного депутата кількох скликань та підприємця Василя Хмельницького спіткала хвиля критики після того, як він публічно виступив проти легалізації медичного канабісу через начебто ризики поширення наркоманії серед підлітків та молоді.