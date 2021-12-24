Також за минулу добу :

За весь час пандемії в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 537 066 людей, з них отримали першу дозу – 14 537 064 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 296 090 людей, отримали додаткову дозу – 1 389 людей. Загалом проведено 27 834 543 щеплення.