Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 646 осіб;
- летальних випадків – 248;
- одужало – 14 874 особи
- 113 882 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 36 546 людей, повністю імунізовані – 76 543 людини, додаткову дозу отримали 793 людини.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 637 038 осіб;
- одужало – 3 408 294 особи;
- летальних випадків – 94 432;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 626 864.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 537 066 людей, з них отримали першу дозу – 14 537 064 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 296 090 людей, отримали додаткову дозу – 1 389 людей. Загалом проведено 27 834 543 щеплення.
- За добу 22 грудня в Україні зафіксовано 7 312 нових підтверджених випадків захворювання COVID-19. Зокрема захворіло 585 дітей та 182 медпрацівники.
- Україна запроваджує ревакцинальну дозу проти COVID-19 для медиків та співробітників будинків інтернатного типу.