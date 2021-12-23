Також за минулу добу:

За весь час пандемії в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 500 520 людей, з них отримали першу дозу – 14 500 518 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 219 547 людей, отримали додаткову дозу – 596 людей. Загалом проведено 27 720 661 щеплення.