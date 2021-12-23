Про це повідомили в МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 691 особа;
- летальних випадків – 275;
- одужало – 16 521 особа.
- 117 443 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 39 071 людина, повністю імунізовані – 78 101 людина, додаткову дозу отримали 271 особа.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 630 391 особа;
- одужало – 3 393 420 осіб;
- летальних випадків – 94 184;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 598 851.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 500 520 людей, з них отримали першу дозу – 14 500 518 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 219 547 людей, отримали додаткову дозу – 596 людей. Загалом проведено 27 720 661 щеплення.
- За добу 21 грудня в Україні: зафіксовано 6 363 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. Зокрема захворіло 534 дітей та 208 медпрацівників.
- Перший інфікований в Україні новим штамом коронавірусу Omicron вже одужав. Він був вакцинованим, перебіг хвороби був майже непомітним.