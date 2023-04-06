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580 квадратних метрів: ЗМІ показали «невеличкий» маєток митрополита Павла

"Невеличка хата", про яку митрополит Павло розповідав під час обрання йому запобіжного заходу, насправді виявилась двоповерховим маєтком площею 580 квадратних метрів.

Четвер, 6 квітня 2023, 13:02
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Фото: скриншот з відео BIHUS Info

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.info.

Під час судового засідання, де митрополиту Павлу обирали запобіжний захід, він заявив, що у разі домашнього арешту хоче перебувати у Києво-Печерській Лаврі, адже у ній, мовляв, мешкає вже 29 років.

Коли прокурори відповіли, що митрополит УПЦ МП прописаний за іншою адресою, він поскаржився, що має лише “невеличку хату” на Київщині, яку хотів продати, але ніхто її не купив. Митрополит Павло додав, що роздав усе майно з будинку, і там немає ні ліжка, ні побутової техніки.

Однак українські журналісти відшукали “невеличку хату” митрополита, яка розташована у селі Вороньків на Київщині. Як з’ясувалось, “невеличкою хатою” митрополит Московського патріархату вважає двоповерховий маєток площею у 580 квадратних метрів з допоміжними будівлями, альтанкою та міцним високим парканом.

Як зазначив журналіст, маєток площею 580 квадратних метрів збудовано на ділянці у 40 соток. На ній же розташований ще один двоповерховий будинок – гостьовий, площа якого – 170 квадратних метрів. Також на подвір’ї є альтанка і будинок для охорони.

Журналіст також зауважив, що дійсно, у 2016 році маєток виставили на продаж, оцінивши його вартість у 1 300 000 доларів.

Фото: скриншот з відео BIHUS Info

Фото: скриншот з відео BIHUS Info

В оголошенні мовилось, що будинок оздоблений дорогими меблями італійських та англійських майстрів.

Окрім цього, в оголошенні вказали, що підлога будинку має підігрів. Її вкрито мармуром та німецьким паркетом. Люстри вироблені у Чехії, а вся побутова техніка – від дорогого виробника.

Фото: скриншот з відео BIHUS Info

Фото: скриншот з відео BIHUS Info

Журналісти також помітили ініціали на стіні – АП, або ЛП, які можуть збігатися з ініціалами Павла Лебідя (мирське ім’я митрополита).

Журналісти також з’ясували, що митрополит Павло володіє ще одним будинком на Печерську. Його площа – 546 квадратних метрів.

За інформацією журналістів, ділянку, на якій стоїть маєток, наприкінці 90-х та на початку нульових “церковники тупо віджали у людини, чия родина жила тут ще з початку 20-го століття”.

Фото: скриншот з відео BIHUS Info

Маєток на Печерську також двоповерховий. У ньому є мансарда, турецька лазня, сауна, басейн, винотека і навіть окремий ліфт.

Вартість другого будинку митрополити Павла може сягати понад мільйон доларів.

Теги: митрополит Павло, Московський патріархат, УПЦ (МП)

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