Про це повідомляє “Суспільне” з зали суду.
Зазначається, що суд ухвалив рішення призначити Павлу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 днів із зобов’язанням носити електронний браслет.
Раніше суд відклав засідання щодо Павла, якому раніше Служба безпеки України вручила підозру, через нібито його погане самопочуття. Його адвокат просив суд відкласти справу до понеділка.
Втім, згодом суд погодився на примусовий привід митрополита Павла на засідання з обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, що СБУ підтвердила інформацію про те, що колишньому наставнику Києво-Печерської Лаври вручено повідомлення про підозру.
- 29 березня представники УПЦ МП мали звільнити територію Києво-Печерської Лаври, проте вони й досі перебувають у заповіднику. Священники, віряни та митрополит УПЦ МП Павло Лебідь заблокували входи, а також перешкодили роботі комісії Міністерства культури. Міністр культури Олександр Ткаченко заявив про “брутальну поведінку” представників МП.
- 29 березня закінчився термін договору оренди Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” з УПЦ Московського патріархату. Представників МП закликали перейти до ПЦУ, або ж залишити територію заповідника. Водночас митрополит Павло Лебідь не погодився з рішенням. Після попередніх вмовлянь він перейшов до погроз українському президенту, його родині та оточенню.
- 31 березня на території Києво-Печерської лаври виникла штовханина між представниками УПЦ МП та кількома молодиками, які підійшли до вірян Московського патріархату із гаслом “Геть русню з Лаври”.