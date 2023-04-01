Митрополит УПЦ МП Павло Лебідь за рішенням Шевченківського районного суду Києва проведе 60 днів під цілодобовим домашнім арештом. Його підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі, виправдовуванні та запереченні збройної агресії РФ проти України.

Про це повідомляє “Суспільне” з зали суду.

Зазначається, що суд ухвалив рішення призначити Павлу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 днів із зобов’язанням носити електронний браслет.

Раніше суд відклав засідання щодо Павла, якому раніше Служба безпеки України вручила підозру, через нібито його погане самопочуття. Його адвокат просив суд відкласти справу до понеділка.

Втім, згодом суд погодився на примусовий привід митрополита Павла на засідання з обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, що СБУ підтвердила інформацію про те, що колишньому наставнику Києво-Печерської Лаври вручено повідомлення про підозру.