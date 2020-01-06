Сьогодні, 6 січня, православні та греко-католики відзначають Святвечір, що передує святу Різдва Христового.

#Буквы розповідають про Різдво і пропонують ознайомитися з традиціями та прикметами свята.

Згідно з українською традицією, увечері 6 січня прийнято відвідувати своїх батьків і хрещених. Крім того, на Святвечір ходять колядувати.

Святвечір – це завершальний день Різдвяного поста.Свое назву він отримав, тому що в цей день прийнято їсти сочиво (кутю). Блюдо готується з макового або мигдального молока, яке змішують з медом, і каші з червоної пшениці або ячменю, жита, гречки, гороху, сочевиці. Також сюди додають цілі або подрібнені ядра волоських горіхів, солодкого мигдалю, розтертого маку.

З куті починається трапеза як в Різдвяний, так і у Водохресний святвечір.

Раніше кутю називали “багатою”, бо окрім неї готували ще 11 пісних страв: борщ, рибу, гриби, пироги з квасолею та капустою, картоплю та узвар – на честь 12-ти учнів Христа.

Символом Різдва є ялинка, прикрашена Віфлеємської зіркою на верхівці. Саму ялинку прикрашають солодощами для дітей, а під неї кладуть подарунки. Крім того, в деяких регіонах України є традиція прикрашати стіл Дідухом.

Дідух – це автентичний український символ Різдва. Це сніп пшениці або вівса спеціальної форми: з трьома, п’ятьма або сімома ногами. Він є символом врожаю, благополуччя, багатства, безсмертя предків, оберега роду.

Дідух, згідно з традиціями, заноситься до хати з появою на небі першої зірки 6 січня і ставиться в кутку.

У Різдвяний святвечір після ранкової служби багато віруючих не їдять зовсім “до першої зірки” – ця традиція пов’язана з переказом про появу на небі Віфлеємської зірки, що сповістила про народження Христа.

Їсти м’ясо, рибу і молочні продукти тим, хто дотримувався посту, можна з початком Різдва – 7 січня.

На цей день, згідно з повір’ями, існує ряд прикмет:

якщо в цей день попаритися в жаркій лазні – здоров’я додасться;

не можна йти з дому – інакше скотина по весні буде блукати по лісах;

на Святий вечір ткати – нещастя догоджати.

Крім того, за багатьма ознаками судили і про майбутній урожай:

ясний день обіцяв, що вродить і овочі в городі, і пшениця в полі;

зірки в небі віщували великий урожай чорниці;

іній і глибоко промерзла земля – ​​урожай хліба;

чорні стежки на снігу – урожай гречки.

Напередодні Різдва дівчата ворожать. Хоча, варто зазначити, що з християнством це не має нічого спільного, бо ворожіння – це гріх.

Вважалося, що на Різдво небо розкривається землі, і сили небесні виконують все задумане. При цьому всі загадане на Різдво обов’язково має бути добрим.

Одне з найбільш популярних ворожінь в Різдвяний святвечір – це ворожіння на дзеркалах, коли з двох дзеркал, поставлених один проти одного, робиться коридор. Дівчина, що ворожить в повній темряві запалює дві свічки по краях дзеркального коридору і уважно вдивляється в відображення, в якому вона повинна побачити свого судженого.

Також дівчата кидають за паркан взуття і дивляться, куди спрямований носок. В який бік він дивиться, звідти і чекати нареченого.

А ще дівчата виходили на вулицю, щоб дізнатися ім’я судженого. Для цього вони запитували першого зустрічного, як його звуть. Вважається, що таке ж ім’я носитиме і майбутній чоловік дівчини.