#Буквы розповідають про Різдво і пропонують ознайомитися з традиціями та прикметами свята.
Згідно з українською традицією, увечері 6 січня прийнято відвідувати своїх батьків і хрещених. Крім того, на Святвечір ходять колядувати.
Святвечір – це завершальний день Різдвяного поста.Свое назву він отримав, тому що в цей день прийнято їсти сочиво (кутю). Блюдо готується з макового або мигдального молока, яке змішують з медом, і каші з червоної пшениці або ячменю, жита, гречки, гороху, сочевиці. Також сюди додають цілі або подрібнені ядра волоських горіхів, солодкого мигдалю, розтертого маку.
З куті починається трапеза як в Різдвяний, так і у Водохресний святвечір.
Раніше кутю називали “багатою”, бо окрім неї готували ще 11 пісних страв: борщ, рибу, гриби, пироги з квасолею та капустою, картоплю та узвар – на честь 12-ти учнів Христа.
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Символом Різдва є ялинка, прикрашена Віфлеємської зіркою на верхівці. Саму ялинку прикрашають солодощами для дітей, а під неї кладуть подарунки. Крім того, в деяких регіонах України є традиція прикрашати стіл Дідухом.
Дідух – це автентичний український символ Різдва. Це сніп пшениці або вівса спеціальної форми: з трьома, п’ятьма або сімома ногами. Він є символом врожаю, благополуччя, багатства, безсмертя предків, оберега роду.
Дідух, згідно з традиціями, заноситься до хати з появою на небі першої зірки 6 січня і ставиться в кутку.
У Різдвяний святвечір після ранкової служби багато віруючих не їдять зовсім “до першої зірки” – ця традиція пов’язана з переказом про появу на небі Віфлеємської зірки, що сповістила про народження Христа.
Їсти м’ясо, рибу і молочні продукти тим, хто дотримувався посту, можна з початком Різдва – 7 січня.
На цей день, згідно з повір’ями, існує ряд прикмет:
- якщо в цей день попаритися в жаркій лазні – здоров’я додасться;
- не можна йти з дому – інакше скотина по весні буде блукати по лісах;
- на Святий вечір ткати – нещастя догоджати.
Крім того, за багатьма ознаками судили і про майбутній урожай:
- ясний день обіцяв, що вродить і овочі в городі, і пшениця в полі;
- зірки в небі віщували великий урожай чорниці;
- іній і глибоко промерзла земля – урожай хліба;
- чорні стежки на снігу – урожай гречки.
Напередодні Різдва дівчата ворожать. Хоча, варто зазначити, що з християнством це не має нічого спільного, бо ворожіння – це гріх.
Вважалося, що на Різдво небо розкривається землі, і сили небесні виконують все задумане. При цьому всі загадане на Різдво обов’язково має бути добрим.
Одне з найбільш популярних ворожінь в Різдвяний святвечір – це ворожіння на дзеркалах, коли з двох дзеркал, поставлених один проти одного, робиться коридор. Дівчина, що ворожить в повній темряві запалює дві свічки по краях дзеркального коридору і уважно вдивляється в відображення, в якому вона повинна побачити свого судженого.
Також дівчата кидають за паркан взуття і дивляться, куди спрямований носок. В який бік він дивиться, звідти і чекати нареченого.
А ще дівчата виходили на вулицю, щоб дізнатися ім’я судженого. Для цього вони запитували першого зустрічного, як його звуть. Вважається, що таке ж ім’я носитиме і майбутній чоловік дівчини.