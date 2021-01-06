6 січня у світі відзначають День яблуні і Всесвітній день дітей-сиріт війни.

Про це розповідають #Букви.

У США – День обіймів, День пісочного печива, День бобів, День технологій, в Ірландії – Маленьке Різдво, у Німеччині, Іспанії – День трьох королів, на Ямайці – День марун, в Індії – Путрада Екадаші, у Лаосі – День Патет Лао, в Італії – День Бефани, у Болгарії – Йорданів день.

Цей день в історії:

1681 — перший опис матчу з боксу, що відбувся у Королівстві Англія між дворецьким і м’ясником герцога Альбемарльського.

1838 — у місті Моррістаун (штат Нью-Джерсі, США) в майстернях чавуноливарного заводу Спідуелла Альфред Вейл і Семюел Морзе продемонстрували свій перший телеграф

1846 — в Переяславі у маєтку свого друга Андрія Козачковського Тарас Шевченко написав свій знаменитий “Заповіт”.

1870 — відкриття Віденської філармонії.

1912 — Альфред Веґенер представив дрифтову гіпотезу.

1919 — нота-відповідь Раднаркому Росії на ноту уряду УНР з приводу військової агресії Радянської Росії проти УНР: “Радянська Росія не воює проти УНР і російських військ (Червоної армії) в Україні немає”.

1928 — річка Темза, що вийшла з берегів, затопила деякі райони Лондона. 14 осіб загинули, водою були залиті підвали у Вестмінстері, рів Тауер, у галереї Тейт були пошкоджені 12 картин. Лондон залишився без телефонного зв’язку.

1939 — німецькі фізики Отто Ган і Фріц Штрассман повідомили про відкриття способу ділення ядер урану під дією нейтронів. Це був перший крок до практичного використання ядерної енергії.

1975 — на американському телеканалі NBC вперше вийшла в ефір гра “Wheel of Fortune”, відома як “Поле чудес”.

1978 — Уряд Сполучених Штатів повернув Угорщині одну з її реліквій — корону святого Іштвана, яка зберігалася в США з часів ІІ Світової Війни.

1992 — Республіка Бурунді і Республіка Джибуті визнали незалежність України.

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Аргентиною.

1994 — у Детройті американська фігуристка Ненсі Керріган під час тренування на льоду зазнала атаки охоронця своєї суперниці Тоні Хардінг.

2015 — Литва зупинила на своїй території мовлення російських державних телеканалів РТР Планета, РенТВ та НТВ-Мир — за перекручення інформації про події в Україні.

2019 — Православна церква України отримала томос про автокефалію.

Яке сьогодні церковне свято:

6 січня – православний Різдвяний святвечір, переддень Різдва за Юліанським календарем. З появою на небі першої зірки, яка колись давно сповістила волхвам про народження Спасителя, можна сідати за стіл у родинному колі. На столі має бути 12 пісних страв. З настанням 7 січня, після півночі – на стіл дозволяється ставити і м’ясні страви.

Що сьогодні не можна робити:

У Святвечір слід обов’язково попросити вибачення у людей, яких образили, а також пробачити всіх своїх ворогів.

Прикмети на 6 січня:

день ясний – вродять і овочі, і пшениця;

багато зірок на небі – до хорошого врожаю чорниці;

іній і глибоко промерзла земля – рік буде хлібний;

чорні стежки на снігу – до врожаю гречки.

Іменини сьогодні святкують Євгенія, Клавдія, Артем, Микола та Сергій.