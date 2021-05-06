Сьогодні, 6 травня, Міжнародний день без дієт, а в Україні відзначають День піхоти.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1686 — Московія і Польща уклали “Вічний мир”, за яким Гетьманщина була поділена між Московським царством і Річчю Посполитою, а частина центральних земель повинна була стати безлюдною.

1742 — У Москві відбулася коронація російської імператриці Єлизавети Петрівни.

1833 — У США зроблено перший сталевий плуг.

1872 — В Англії засновано футбольний Кубок.

1889 — У Парижі завершено будівництво Ейфелевої вежі.

1920 — завершився Перший зимовий похід Армії УНР, за час якого армія пройшла 2500 км, воюючи проти білих і червоних, попри хвороби і холод, вистояла і вдало виконала завдання.

1937 — У штаті Нью-Джерсі (США) при приземленні вибухнув найбільший у світі німецький трансатлантичний цепелін-велетень дирижабль “Гінденбург”, через що загинуло 35 людей (13 пасажирів та 22 чоловіка обслуги). Ця подія поклала кінець епосі дирижаблів. Цепелін мав розмір понад 240 метрів завдовжки та важив 242 тони.

1941 — У СРСР прийнято постанову про обов’язкове працевлаштування інвалідів війни.

1944 — Британці випустили із в’язниці Магатму Ґанді.

1953 — Американський хірург Джон Гібон першим успішно застосував “штучне серце-легені”.

1958 — в Уельсі відбулася остання смертна кара.

1987 — на літаку Ан-124 встановлено світовий рекорд дальності перельоту по замкнутому маршруту (20 150,92 км).

1991 — Український стрибун із жердиною Сергій Бубка в Японії установив світовий рекорд, стрибнувши на 6 м і 7 см.

1992 — Прийнято конституцію республіки Крим.

1994 — Урочисто відкрито тунель під Ла-Маншем між Францією й Великою Британією — Євротунель.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні православна церква 6 травня вшановує пам’ять святого Георгія Побідоносця, який вважається покровителем воїнів. У народі святого називали Юрієм.

Прикмети погоди:

сьогодні гроза – літо буде дощовим;

багато жуків – до хорошого врожаю;

комарі в зграї збиваються – до потепління.

День ангела сьогодні святкують: Анатолій, Георгій, Іван, Валерій, Валерія, Олександра.