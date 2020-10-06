#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.
6 жовтня в США День помаранчевого вина, День тренера, День “Прийди і візьми це”, День подяки великим розмірам, Німецько-американський день, День локшини, День борсука, День божевільного капелюшника, в Казахстані – День аудитора і бухгалтера, на Шрі- Ланці – День вчителя, в Туркменістані – День поминання, на Кубі – День жертв державного тероризму, в Єгипті – День збройних сил, в Білорусі – День архівіста, в Угорщині – День пам’яті жертв Арада, в Словаччині – День жертв Дукельского перевалу.
Також в цей день відзначають кілька подій світового масштабу.
Всесвітній день охорони місць проживання (World Hospice and Palliative Care Day) – екологічне свято, започатковане в 1979 році з метою привернути увагу людей до проблеми збереження довкілля фауни Землі.
Всесвітній день церебрального паралічу (World Cerebral Palsy Day) відзначається кожну першу середу жовтня починаючи з 2012 року.
Православні свята 6 жовтня
Православні християни 6 жовтня святкують день зачаття Іоанна. Його мати, Єлисавета, була родичкою Діви Марії, матері Ісуса Христа, дізнавшись про вагітність якої прийшла її провідати.
Коли ж Єлисавета почула привітання Діви Марії, то в її утробі затріпотів малюк і незабаром на світ з’явився Іоанн. Ще будучи у матері під серцем, він передбачив народження Спасителя – через півроку після цієї радісної події, народився Ісус Христос, якого пізніше Предтеча хрестив у водах Йордану.
Прикмети 6 жовтня: що не можна робити
Зазвичай цей день видавався досить холодним, і здебільшого саме 6 жовтня починали топити печі.
Говорили, що в цей день обов’язково потрібно утеплити будинок, протопити будинок, заготовити дрова на зиму.
6 жовтня ворожили на свою долю. Для цього відправлялися до місця злиття двох річок, набирали два глечика води (порівну). Потім приносили їх додому і дивилися, вода з якої посудини швидше випарується. Якщо води стало менше в посудині, де знаходилася вода з повної річки, то проблеми збережуться протягом усього року, і навпаки.
Був поширений звичай 6 жовтня випікати так звані налівушки. Для цього мили картоплю і змішували її з яйцем і молоком. Далі виливали на житній коржик і трохи згортали по краях.
Прикмети:
- Мало грибів і багато горіхів – чекай суворої зими.
- Бур’ян високий – снігу взимку буде багато.
- У цей день чути крики гусей, що летять на південь дуже високо – скоро настануть зимові погоди.
Що не можна робити:
- В цей день свої біди перераховувати можна, оскільки, скільки нарахуєш бід, стільки ж доведеться знову пережити – накличеш.
- Перераховувати гроші в гаманці і дрібні монети не можна. Вважається, що це теж може стати причиною подальших проблем з грошима в найближчому місяці.
- Не рекомендується тринькати ресурси – ні енергетичні, ні матеріальні. Інакше вони почнуть вичерпуватися з страхітливою швидкістю.
Іменинники: Артур, Роксолана, Іраїда, Антон, Іван, Йосип.
6 жовтня: цей день в історії
1701 – Києво-Могилянська колегія отримала статус академії.
1769 – англійський мореплавець Джеймс Кук висадився в Новій Зеландії.
1889 – в Парижі відкрито кабаре “Мулен Руж”.
1927 – в Нью-Йорку пройшла прем’єра першого звукового фільму “Співак джазу”.
2010 – день народження Instagram.
6 жовтня: хто народився в цей день
1459 – Мартін Бехайм, німецький вчений і мореплавець, творець першого глобуса.
1732 – Невіль Маскелін, англійський астроном, виміряв відстань від Землі до Сонця.
1881 – Іван Кочерга, український драматург.
1906 – Джанет Гейнор, американська актриса, перша володарка кінопремії “Оскар”.
1963 – Елізабет Шу, американська кіноактриса.