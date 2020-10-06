У вівторок, 6 жовтня, в світі відзначають День охорони місць проживання і День церебрального паралічу. У той же час православні християни вшановують пам'ять відразу ж декількох святих.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

6 жовтня в США День помаранчевого вина, День тренера, День “Прийди і візьми це”, День подяки великим розмірам, Німецько-американський день, День локшини, День борсука, День божевільного капелюшника, в Казахстані – День аудитора і бухгалтера, на Шрі- Ланці – День вчителя, в Туркменістані – День поминання, на Кубі – День жертв державного тероризму, в Єгипті – День збройних сил, в Білорусі – День архівіста, в Угорщині – День пам’яті жертв Арада, в Словаччині – День жертв Дукельского перевалу.

Також в цей день відзначають кілька подій світового масштабу.

Всесвітній день охорони місць проживання (World Hospice and Palliative Care Day) – екологічне свято, започатковане в 1979 році з метою привернути увагу людей до проблеми збереження довкілля фауни Землі.

Всесвітній день церебрального паралічу (World Cerebral Palsy Day) відзначається кожну першу середу жовтня починаючи з 2012 року.

Православні свята 6 жовтня

Православні християни 6 жовтня святкують день зачаття Іоанна. Його мати, Єлисавета, була родичкою Діви Марії, матері Ісуса Христа, дізнавшись про вагітність якої прийшла її провідати.

Коли ж Єлисавета почула привітання Діви Марії, то в її утробі затріпотів малюк і незабаром на світ з’явився Іоанн. Ще будучи у матері під серцем, він передбачив народження Спасителя – через півроку після цієї радісної події, народився Ісус Христос, якого пізніше Предтеча хрестив у водах Йордану.

Прикмети 6 жовтня: що не можна робити

Зазвичай цей день видавався досить холодним, і здебільшого саме 6 жовтня починали топити печі.

Говорили, що в цей день обов’язково потрібно утеплити будинок, протопити будинок, заготовити дрова на зиму.

6 жовтня ворожили на свою долю. Для цього відправлялися до місця злиття двох річок, набирали два глечика води (порівну). Потім приносили їх додому і дивилися, вода з якої посудини швидше випарується. Якщо води стало менше в посудині, де знаходилася вода з повної річки, то проблеми збережуться протягом усього року, і навпаки.

Був поширений звичай 6 жовтня випікати так звані налівушки. Для цього мили картоплю і змішували її з яйцем і молоком. Далі виливали на житній коржик і трохи згортали по краях.

Прикмети:

Мало грибів і багато горіхів – чекай суворої зими.

Бур’ян високий – снігу взимку буде багато.

У цей день чути крики гусей, що летять на південь дуже високо – скоро настануть зимові погоди.

Що не можна робити:

В цей день свої біди перераховувати можна, оскільки, скільки нарахуєш бід, стільки ж доведеться знову пережити – накличеш.

Перераховувати гроші в гаманці і дрібні монети не можна. Вважається, що це теж може стати причиною подальших проблем з грошима в найближчому місяці.

Не рекомендується тринькати ресурси – ні енергетичні, ні матеріальні. Інакше вони почнуть вичерпуватися з страхітливою швидкістю.

Іменинники: Артур, Роксолана, Іраїда, Антон, Іван, Йосип.

6 жовтня: цей день в історії

1701 – Києво-Могилянська колегія отримала статус академії.

1769 – англійський мореплавець Джеймс Кук висадився в Новій Зеландії.

1889 – в Парижі відкрито кабаре “Мулен Руж”.

1927 – в Нью-Йорку пройшла прем’єра першого звукового фільму “Співак джазу”.

2010 – день народження Instagram.

6 жовтня: хто народився в цей день

1459 – Мартін Бехайм, німецький вчений і мореплавець, творець першого глобуса.

1732 – Невіль Маскелін, англійський астроном, виміряв відстань від Землі до Сонця.

1881 – Іван Кочерга, український драматург.

1906 – Джанет Гейнор, американська актриса, перша володарка кінопремії “Оскар”.

1963 – Елізабет Шу, американська кіноактриса.