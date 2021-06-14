Більшість респондентів переконана, що країна розвивається у неправильному напрямку (62%). Протилежної думки дотримуються тільки 20%.

Про це свідчить опитування, яке проводилось фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 травня.

Такі скептичні оцінки загалом притаманні українському суспільству й фіксуються практично постійно, за винятком короткого етапу одразу після президентських виборів.

Оцінка правильності напрямку розвитку країни прямо корелює з матеріальним станом респондентів. Серед вкрай бідних українців правильним розвиток країни оцінюють тільки 11%, а серед заможних – майже 30%.

Також існує вікова кореляція – молодші респонденти менш скептичні у своїх поглядах на розвиток країни, ніж старші люди.

Попри загальний скепсис, більшість респондентів все ж переконані у тому, що Україна здатна подолати в майбутньому наявні проблеми та труднощі. Однак, більшість респондентів все ж вважає, що це станеться у більш віддаленій перспективі (53,5%). Лише 17% вважають, що проблеми можна подолати впродовж найближчих кількох років, а 20% узагалі виявляють песимізм, зазначаючи, що Україна загалом не здатна подолати наявних проблем та труднощів. Найбільше песимістів – на Сході країни (понад чверть), а найменше – на Заході (15%).

Більш заможні люди оптимістичніші стосовно термінів. Чверть із них вважають, що Україна здатна подолати труднощі та проблеми у найближчій перспективі, а серед найбідніших респондентів таких тільки 11%.

Опитування провели в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Соціологи опитали 2020 респондентів, теоретична похибка вибірки – не більше 2,3%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА посольства Нідерландів.