Про це свідчить опитування, яке проводилось фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 травня.

Якби вибори президента України відбувались би на момент опитування, то перемогу на них здобув би чинний президент Володимир Зеленський. За нього готові проголосувати у першому турі 20% усіх опитаних (31% серед тих, хто прийде на вибори та визначився з голосом). Друге місце утримує п’ятий Президент Петро Порошенко. За нього готові проголосувати 12% усіх опитаних (18,6% тих, хто визначився і прийде на виборчі дільниці).

Як відомо, в першому турі президентських виборів у 2019 році Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів виборців, а Петро Порошенко – 15,95% голосів.

Третє і четверте місця посідають Юрій Бойко та Юлія Тимошенко (різниця між ними менше похибки дослідження). За першого серед усього населення готові проголосувати 8,8% виборців (12,7% тих, хто визначився і прийде голосувати, а за Тимошенко – 8,4% усього населення (11,7% тих, хто визначився і прийде на виборчі дільниці). На шостому місці – Ігор Смешко, який отримав 4,2% всіх виборців, або 5,7% тих, хто визначився і прийде на дільниці. Інші наявні кандидати не мають такої значної підтримки.

Водночас, на президентських виборах існують суттєві відмінності за різними типами соціальних розмежувань. В контексті регіонів тільки Володимир Зеленський може похвалитися рівномірною підтримкою у всіх регіонах (лише на сході його рейтинг трохи просідає, хоч і не вельми відчутно). Інші кандидати мають суттєві відмінності. Петро Порошенко може сподіватися на підтримку 20% мешканців Заходу, але лише 4% виборців Півдня. У Юрія Бойка майже 18% підтримки на Сході, але лише 2% у західному регіоні. Юлія Тимошенко може акумулювати 13% підтримки в Центрі країни, але тільки 3% на Півдні.

Заможні респонденти частіше готові голосувати за Володимира Зеленського і Петра Порошенка. Менш заможні, в свою чергу, за Юлію Тимошенко та Юрія Бойка. Існують розбіжності і за віком респондентів. Старші респонденти частіше голосують за Юрія Бойка та Юлію Тимошенко, тоді як молодші – за Володимира Зеленського. Примітно, що в Петра Порошенка більш збалансований електорат – його приблизно однаково підтримують у різних вікових групах.

Існують також суттєві розбіжності залежно від мови респондентів. Серед україномовних респондентів значно більшу підтримку має Петро Порошенко (17% проти 5% серед російськомовних). Протилежна ситуація у Юрія Бойка (17% підтримки серед російськомовних та 4% серед україномовних). У Володимира Зеленського та Юлії Тимошенко трохи вища підтримка серед україномовних респондентів, але ці відмінності не такі великі, як у Порошенка чи Бойка.

В умовному другому турі виборів, чинний президент Зеленський переміг би Петра Порошенка чи Юрія Бойка. У парі Зеленський/Порошенко розподіл голосів становив би 60/40%. У парі Зеленський/Бойко, така перевага була би ще відчутніша і становила би 74/26%. При цьому, є певні регіональні особливості. Порошенко зумів би перемогти Зеленського на Заході, але нищівно програв би на Півдні. Бойко, у свою чергу, зумів би перемогти Зеленського на Сході, але зазнав би нищівної поразки в Центрі та на Заході.

Як відомо, в другому турі президентських виборів 2019 року Петро Порошенко отримав 24,45% голосів виборців, а Володимир Зеленський – 73,22% голосів. Відтак, розрив між кандидатами складав 48,77%. Зараз розрив складає 20% (тобто скоротився більш ніж удвічі).

Соціологи опитали 2020 респондентів, теоретична похибка вибірки – не більше 2,3%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА посольства Нідерландів.