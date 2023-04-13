Близько 8 ранку (за польським часом) перед Генеральним консульством України у Кракові 63-річний українець здійснив самопідпал. За даними очевидців, перед цим він закликав українських чоловіків повернутись додому і воювати проти РФ.

Про це повідомляє rmf24.

За інформацією правоохоронців, чоловік стояв у черзі до консульства, однак в якийсь момент почав “поводитись неадекватно”.

Зокрема він почав вигукувати гасла українською мовою, після чого підпалив себе легкозаймистою речовиною та втік.

Чоловіком виявився 63-річний громадянин України. За даними очевидців інциденту, він закликав українських чоловіків, котрі стояли біля консульства, повертатись на батьківщину та воювати проти російського агресора.

На місці працював патруль поліції, який разом зі свідком інциденту ліквідував пожежу та викликав швидку допомогу.

Українця доставили до лікарні. Його стан важкий, є загроза життю.

На місці працює поліція, про подію повідомлено прокуратуру.