Про це повідомляє Pulse of Ukraine у Twitter.
Зазначається, що мережею поширюється дезінформація про те, що буцімто “українські націоналісти” спалили церкву у Миколаївській області.
Зауважимо, що відео опубліковане 10 років тому. Крім того, запис був знятий не в Україні, а в Астраханській області Росії. Про це свідчить відповідне відео в YouTube.
Ймовірним першоджерелом фейку є державний зрадник Ілля Кива, який виїхав до РФ та наразі поширює російську пропаганду у своїх соціальних мережах.
Зауважимо, що він видалив допису зі свого Telegram-каналу.
- Раніше в етері “24 каналу” речник командування Повітряних Сил Збройних Сил України Юрій Ігнат зауважив, що “ніхто не знає, крім російського керівництва, коли завдасть РФ удару по Україні”. Відтак у заголовках українських медіа відбувалась поетапна “мутація” новини.
- Активіст Євромайдану, козак Четвертої сотні Самооборони Майдану, народний депутат України VIII скликання від партії “Народний фронт”, військовий Михайло Гаврилюк розвінчав фейк, поширений у Telegram-каналах про свою смерть.
- У Нацполіції України спростували цю фейкову новину росіян про пожежу в одному з київських Пунктів незламності.