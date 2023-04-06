У соціальних мережах поширився російський фейк про нібито підпал церкви у Миколаївській області. Винними у пожежі називають "українських націоналістів".

Про це повідомляє Pulse of Ukraine у Twitter.

Зазначається, що мережею поширюється дезінформація про те, що буцімто “українські націоналісти” спалили церкву у Миколаївській області.

Зауважимо, що відео опубліковане 10 років тому. Крім того, запис був знятий не в Україні, а в Астраханській області Росії. Про це свідчить відповідне відео в YouTube.

Ймовірним першоджерелом фейку є державний зрадник Ілля Кива, який виїхав до РФ та наразі поширює російську пропаганду у своїх соціальних мережах.

Зауважимо, що він видалив допису зі свого Telegram-каналу.