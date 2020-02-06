У США у віці 103 років помер голлівудський актор Кірк Дуглас - батько оскароносного Майкла Дугласа. Протягом 65 років він був у шлюбі з Енн Байденс, яка на два роки молодша за нього.

#Букви зібрали цікаві факти про їхню історію кохання і щасливого шлюбу.

У віці 30 років Кірк Дуглас вже був успішним і відомим актором. Коли йому було 37 – про актора знали не тільки в Америці, але і в Європі.

Долею актора занесло в Париж (Франція). Деякий час йому необхідно було тут працювати, і він шукав помічника, щоб контролювати справи, стежити за графіком і тільки. У той час його колеги і знайомі раз у раз розповідали про якусь Енн. На той момент дівчини не було в місті, але багато хто вважав, що саме вона могла б стати незамінною і вірною помічницею для Кірка.

Зустріч в Парижі

Коли Енн повернулася в Париж, спільні друзі познайомилися майбутнє подружжя. Молодий Кірк, впевнений в своїй чарівності і привабливості вирішив покликати Енн в найдорожчий ресторан міста, але отримав різку відмову.

“Ні, дякую, думаю, я піду додому і приготую собі яєшню”, – відповіла тоді дівчина.

Приголомшений такою різкою відмовою Дуглас спробував далі добиватися дівчину. Але Енн завжди була категоричною і не раз заявляла Кірку, що між ними тільки ділові стосунки.

В результаті, саме робота і допомогла зблизитися майбутньому подружжю.

Пізніше Кірк згадував, що Енн була першою жінкою, яку він дійсно слухав, а не купався в самомилуванні й розповідях про себе.

На той момент Кірк був розлучений зі своєю першою дружиною – Дайяною Ділл. Після розлучення у актора були випадкові зв’язки з різними дівчатами, але лише Енн зуміла зачепити його по-справжньому.

Енн була публіцистом і мріяла про запаморочливу кар’єру без будь-чиєї допомоги. Коли вона підробляла в цирку, Кірк приходив і допомагав навіть чистити слонячий гній.

Згодом серце Енн розтануло. Вона побачила в Кіркові не тільки екранного мачо, але чоловіка, готового до несподіваних і рішучих вчинків.

Незабаром відносини між ними переросли рівень платонічних. Енн і Кірк знали один про одного майже все. З кожною розмовою вони ставали все ближчими, поки, нарешті, не закохалися по-справжньому і взаємно.

Незважаючи на любов і романтику Кірк не залишив захоплення іншими жінками. Енн знала про зради коханого чоловіка, але завжди ставилася до цього з терпінням і надією.

В їх історії був випадок, коли Кірк попросив Енн допомогти йому вибрати обручку для італійської актриси П’єр Анджелі, з якою, як виявилося, був заручений.

Це остаточно підкосило Енн. Вона не влаштовувала сцен і не сварилася з актором, але організувала помсту красиво.

На день народження актора вона організувала йому сюрприз в паризькій квартирі. На вечірку вона запросила всіх жінок, з якими актор коли-небудь зустрічався. Дівчат було настільки багато, що вони вишикувалися в довгу чергу і чекали приїзду актора.

Проїжджаючи повз, Дуглас зрозумів в чому справа, і лише прошепотів на вухо Енн: “Ти сволота!”

Незважаючи на почуття до Енн, Кірк все ж зробив пропозицію італійській акторці, а коли вона відповіла згодою, то стала йому зовсім нецікавою. У якийсь момент він зрозумів, що розлюбив Анжелі й розірвав заручини.

Шлюб на відстані

Через рік Енн заявила Кірку, що він часто тисне на неї емоційно, і, якщо так триватиме – піде від нього і розірве контракт. Актор не надав цьому значення поки, в один із днів, побачив, як Енн збирає речі.

У цей момент він усвідомив, що єдиний спосіб її зупинити – зробити пропозицію.

Через кілька днів Кірк Дуглас і Енн Байденс зареєстрували шлюб в Лас-Вегасі (США).

Перший час після шлюбу подружжю довелося жити на дві країни. Це було пов’язано з проблемами через візу для Енн.

Цей час пізніше вони назвали самим милим і романтичним: подружжя писало один одному листи, придумували один одному різні прізвиська і шалено сумували.

Традиційне листування

Переписка в перші дні після шлюбу стала традицією подружжя на все життя. Навіть після того, як Енн народила Кірку двох синів, Пітера й Еріка, вони продовжували листуватися.

Все життя Енн зберігала ці листи.

Саме вони стали основою для книги про історію кохання “Кірк і Енн: листи любові, сміх і життя в Голлівуді”.

Труднощі і випробування

У житті подружжя далеко не все було гладко. Їм довелося пережити смерть дитини, а також важку психологічну реабілітацію Кірка, який був в сантиметрі від смерті.

У 1958 році Кірку запропонували вирушити в подорож на приватному літаку з Палм-Спрінгс в Нью-Йорк з режисером Майком Тоддом – чоловіком Елізабет Тейлор. Тоді Енн категорично заборонила чоловікові летіти, буквально наказала йому взяти квиток на звичайний комерційний рейс.

Згодом стало відомо, що літак Тодда розбився, а всі пасажири і екіпаж загинули.

Друге випробування чекало подружжя в 2004 році. Вони пережили смерть молодшого сина Еріка. Як виявилося, в 46 років він пішов з життя через передозування наркотиками.

Третє випробування прийшло в сім’ю, коли у Енн діагностували рак молочної залози.

Четверте послідувало услід. Дуглас боровся з депресією після перенесеного інсульту.

Але навіть в цей час вони були слабкі кожен окремо, але неймовірно сильні разом. Енн не давала Кірку опускати руки, а він, у свою чергу, допомагав їй боротися зі страшною хворобою.

Історія нескінченної любові

Незважаючи на пережиті трагедії, складності та випробування, Енн завжди говорила про свій шлюб з Кірком, що це “історія нескінченної любові”.

Кірк пішов з життя на 104 році життя. Енн всього на два роки за нього молодша.

Вони завжди говорили, що за 65 років їх шлюб став тільки міцнішим, а почуття з роками не охололи.

Після народження первістка, Пітера, Кірк написав Енн: “Завжди пам’ятай, дорога, ти мені потрібна … для тебе я сподіваюся робити прекрасні речі в житті. Ось воно – ти, я і наша сім’я назавжди!”

За роки в шлюбі Енн була не тільки помічницею актора, але також очолила створену ним компанію.

У 2004 році Кірк і Енн знову обмінялися клятвами вірності і організували розкішне весілля, на яку запросили багато гостей, а організацію довірили Майклу Дугласу і його дружині Кетрін Зеті-Джонс.

“Моє неослабне захоплення і потреба в цій чудовій жінці все ще вражає мене”, – говорив Кірк Дуглас.