7 червня відзначають Всесвітній день продовольчої безпеки, День відеомагнітофона та День шоколадного морозива. За церковним календарем сьогодні третє віднайдення голови Іоанна Предтечі.

Джерело: #Букви

Всесвітній день продовольчої безпеки: цей день привертає увагу для запобігання, виявлення та управління ризиками харчового походження та покращення здоров’я людини. Безпечна їжа є одним із найважливіших гарантів доброго здоров’я. Небезпечні харчові продукти є причиною багатьох захворювань і сприяють погіршенню стану здоров’я, наприклад, порушення росту та розвитку, дефіциту живильних мікроелементів, неінфекційних або інфекційних захворювань та психічних захворювань.

День відеомагнітофона: відеомагнітофон — апарат для запису відеосигналу та звуку на магнітну плівку з метою подальшого відтворення. Відеомагнітофони класифікуються по форматах відеозапису, стандартах телемовлення та видах використання.

День шоколадного морозива: вперше шоколадне морозиво спробували понад 100 років тому. В Італії невідомому кондитерові спало на думку заморозити шоколад, горіхи, молоко та вершки. Спочатку вишуканий рецепт був доступний лише багатим людям через дорожнечу, але на початку XX століття вдалося налагодити масове виробництво. У США десерт став користуватися такою популярністю, що американці вирішили зробити 7 червня днем улюблених ласощів.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Аргентина – День журналіста

Перу – День прапора

Киргизстан – День фінансових та економічних працівників

Мексика – День свободи вираження

Мальта – День пам’яті мучеників

Цього дня у світі:

1099 — війська хрестоносців під час їхнього першого походу почали облогу Єрусалиму.

1498 — Колумб вирушив у свою третю подорож до Нового Світу, під час якої відкрив сучасний острів Гаїті.

1775 — Сполучені Колонії змінили свою назву на Сполучені Штати Америки.

1903 — у Берліні французький учений Кюрі оголосив про відкриття нового хімічного елементу — полонію, названого на честь батьківщини його дружини-польки Марії Склодовської-Кюрі.

1905 — японські війська взяли Сахалін.

1919 — у Нью-Йорку вперше проведені письмові тести для одержання посвідчення водія.

1919 — розпочалася Чортківська офензива УГА.

1920 — уряд Української Народної Республіки переїхав з Вінниці до Жмеринки.

1929 — згідно з Латеранськими угодами, в центрі Риму утворено суверенну державу Ватикан.

1939 — Третій Рейх уклав пакти про ненапад з Латвією й Естонією.

1945 — усім німцям у зонах окупації союзників наказали дивитися фільми про злочини нацистів у Бухенвальді.

1963 — відбувся теледебют групи “Роллінґ Стоунз”.

1967 — Ізраїль узяв під свій контроль Стіну плачу в Єрусалимі.

1991 — Верховна Рада України прийняла рішення про перепідпорядкування Україні союзних підприємств на території республіки.

Яке сьогодні церковне свято:

7 червня у церковному календарі – третє віднайдення голови Іоанна Предтечі. Це сталось близько 850 року. Коли у Константинополі відбувались заворушення через заслання святителя Іоанна Златоуста, голову Іоанна Предтечі віднесли до міста Емес. Однак, і там вона надовго не залишилася, адже під час набігу сарацинів її перенесли в Комани (близько 810-820 роки), а в період гонінь та іконоборства сховали в землі.

Коли відновили іконошанування, Патріарх Ігнатій побачив під час нічної молитви, де схована голова Іоанна Предтечі. Сповістив святитель про це імператору, який надіслав в Коману своїх посланців. Так голова була віднайдена втретє. Пізніше її перенесли знову до Константинополя і з урочистостями поклали в придворній церкві. Нині голова Іоанна Предтечі перебуває на Афоні.

Прикмети:

Багато квітів на горобині — чекайте на великий урожай хліба

Вранці багато роси — буде багатий урожай

Ще не квітне горобина або лише починає квітнути — осінь буде довгою

Традиції:

У цей день моляться Іоану Предтечі – святого просять позбавити від головного болю та інших захворювань, пов’язаних з головою.

Вважається, що якщо сьогодні хворій людині надягти білу сорочку, то вона швидше одужає.

Здавна вірили, що сон проти 7 червня є віщим, але здійсниться він лише через пів року, якщо про нього нікому не розповідати.

Іменини сьогодні святкують:

Іван, Роберт, Федір, Ферапонт.