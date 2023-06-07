російсько-українська війна
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06 червня

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18:40 Російській пропагандистці, яка однією з перших почала виправдовувати підрив Каховської ГЕС, повідомлено про підозру
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Частину України накриють короткочасні дощі: прогноз погоди на 7 червня

За даними синоптиків у середу, 7 червня, частина країни опиниться у полоні короткочасних дощів та грози.

Середа, 7 червня 2023, 07:12
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Джерело: Укргідрометцентр

Сьогодні вдень у західній частині України короткочасні дощі, місцями з грозами. Також невеликий дощ місцями очікується у більшості північних та Вінницькій областях.

У решті областей – без опадів.

Вітер переважно південно-східний 5-10 м/с.

Температура повітря вдень коливатиметься від +22 до +27 градусів. Прохолодніше лише на заході – +18…+23 градуси.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно південно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці +24…+26 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

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