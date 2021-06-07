Сьогодні, 7 червня, у світі відзначають Всесвітній день продовольчої безпеки (Резолюція ГА ООН A/RES/73/250), День шоколадного морозива, День сонцезахисних окулярів.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1099 — війська хрестоносців під час їхнього першого походу почали облогу Єрусалиму.

1498 — Колумб вирушив у свою третю подорож до Нового Світу, під час якої відкрив сучасний острів Гаїті.

1775 — Сполучені Колонії змінили свою назву на Сполучені Штати Америки.

1903 — у Берліні французький учений Кюрі оголосив про відкриття нового хімічного елементу — полонію, названого на честь батьківщини його дружини-польки Марії Склодовської-Кюрі.

1905 — японські війська взяли Сахалін.

1919 — у Нью-Йорку вперше проведені письмові тести для одержання посвідчення водія.

1920 — уряд Української Народної Республіки переїхав з Вінниці до Жмеринки.

1929 — згідно з Латеранськими угодами, в центрі Риму утворено суверенну державу Ватикан.

1939 — Третій Рейх уклав пакти про ненапад з Латвією й Естонією.

1945 — усім німцям у зонах окупації союзників наказали дивитися фільми про злочини нацистів у Бухенвальді.

1963 — відбувся теледебют групи “Роллінґ Стоунз”.

1967 — Ізраїль узяв під свій контроль Стіну плачу в Єрусалимі.

1991 — Верховна Рада України прийняла рішення про перепідпорядкування Україні союзних підприємств на території республіки.

1998 — в Ешфорді (Велика Британія) відбувся концерт найбільшого у світі оркестру — з 2 212 музикантів.

Яке сьогодні церковне свято:

7 червня віряни відзначають Третє знайдення глави Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана. У народі цей день називають Івановим днем.

Прикмети погоди:

скільки вранці роси – стільки буде льону та конопель;

на горобині багато цвіту – до хорошого врожаю льону й вівса;

дощ – серпень буде холодний і грибів у лісі не буде.

7 червня іменини у Івана, Вікторії, Роберта і Олени.