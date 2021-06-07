Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1099 — війська хрестоносців під час їхнього першого походу почали облогу Єрусалиму.
1498 — Колумб вирушив у свою третю подорож до Нового Світу, під час якої відкрив сучасний острів Гаїті.
1775 — Сполучені Колонії змінили свою назву на Сполучені Штати Америки.
1903 — у Берліні французький учений Кюрі оголосив про відкриття нового хімічного елементу — полонію, названого на честь батьківщини його дружини-польки Марії Склодовської-Кюрі.
1905 — японські війська взяли Сахалін.
1919 — у Нью-Йорку вперше проведені письмові тести для одержання посвідчення водія.
1920 — уряд Української Народної Республіки переїхав з Вінниці до Жмеринки.
1929 — згідно з Латеранськими угодами, в центрі Риму утворено суверенну державу Ватикан.
1939 — Третій Рейх уклав пакти про ненапад з Латвією й Естонією.
1945 — усім німцям у зонах окупації союзників наказали дивитися фільми про злочини нацистів у Бухенвальді.
1963 — відбувся теледебют групи “Роллінґ Стоунз”.
1967 — Ізраїль узяв під свій контроль Стіну плачу в Єрусалимі.
1991 — Верховна Рада України прийняла рішення про перепідпорядкування Україні союзних підприємств на території республіки.
1998 — в Ешфорді (Велика Британія) відбувся концерт найбільшого у світі оркестру — з 2 212 музикантів.
Яке сьогодні церковне свято:
7 червня віряни відзначають Третє знайдення глави Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана. У народі цей день називають Івановим днем.
Прикмети погоди:
скільки вранці роси – стільки буде льону та конопель;
на горобині багато цвіту – до хорошого врожаю льону й вівса;
дощ – серпень буде холодний і грибів у лісі не буде.
7 червня іменини у Івана, Вікторії, Роберта і Олени.