Про це повідомляється на сайті медичного журналу The Lancet.
Краплю 5 мкл культури вірусу піпеткою наносили на поверхню і залишали при кімнатній температурі (22 °C) з відносною вологістю 65 %.
Після 3-годинної інкубації вірус не виявлявся на папері для друку і серветках; на деревині і тканині вірус не виявлявся на другий день після “зараження”.
Зазначається, що COVID-19 був більш стійким на гладких поверхнях.
На склі і банкнотах вірус не знаходили на 4-й день, а на 7-й COVID-19 не було на нержавіючій сталі та пластику.
Дивно, на зовнішній поверхні медичних масок вірус зберігається до семи днів (± 1% від вихідного інокулята – суспензія клітин, що є вихідною для клітинної культури і використовується для посіву).
Вчені зазначають, що вірус дуже стабільний при 4 °С, але чутливий до тепла. При 4 °C відзначалося зниження інфекційного титру на 14-й день. При збільшенні температури інкубації до 70 °C час життя вірусу скорочувався до 5 хвилин.
“Ми також перевірили віруліцидну (дезінфікуючу) дію різних засобів. Так, 5-хвилинна інкубація вірусу з милом для рук при кімнатній температурі (22 °C) не вбиває вірус. Крім того, ми також виявили, що COVID-19 надзвичайно стабільний в широкому діапазоні значень pH при кімнатній температурі (pH 3-10)”- відзначають вчені.
- Раніше повідомлялося, що дослідники встановили, що коронавірус залишається на медичних масках протягом семи днів і закликають дотримуватися санітарних правил: мити руки, не чіпати обличчя, і вчасно міняти засоби санітарного захисту.