Група китайських вчених вивчила стійкість вірусу Sars-CoV-2 (або COVID-19) в лабораторних умовах на пластиці та стали, а також на грошових банкнотах та хірургічних масках.

Про це повідомляється на сайті медичного журналу The Lancet.

Краплю 5 мкл культури вірусу піпеткою наносили на поверхню і залишали при кімнатній температурі (22 °C) з відносною вологістю 65 %.

Після 3-годинної інкубації вірус не виявлявся на папері для друку і серветках; на деревині і тканині вірус не виявлявся на другий день після “зараження”.

Зазначається, що COVID-19 був більш стійким на гладких поверхнях.

На склі і банкнотах вірус не знаходили на 4-й день, а на 7-й COVID-19 не було на нержавіючій сталі та пластику.

Дивно, на зовнішній поверхні медичних масок вірус зберігається до семи днів (± 1% від вихідного інокулята – суспензія клітин, що є вихідною для клітинної культури і використовується для посіву).

Вчені зазначають, що вірус дуже стабільний при 4 °С, але чутливий до тепла. При 4 °C відзначалося зниження інфекційного титру на 14-й день. При збільшенні температури інкубації до 70 °C час життя вірусу скорочувався до 5 хвилин.

“Ми також перевірили віруліцидну (дезінфікуючу) дію різних засобів. Так, 5-хвилинна інкубація вірусу з милом для рук при кімнатній температурі (22 °C) не вбиває вірус. Крім того, ми також виявили, що COVID-19 надзвичайно стабільний в широкому діапазоні значень pH при кімнатній температурі (pH 3-10)”- відзначають вчені.