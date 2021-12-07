7 грудня відзначають Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування в Україні, а православні - День пам'яті святої великомучениці Катерини. Сьогодні також згадують жертв землетрусу 1988 року у Вірменії, Національний день пам'яті в США — річниця нападу на Перл-Харбор

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати

1877 – Томас Едісон продемонстрував грамофон.

1941 – Японія напала на Перл-Харбор.

1944 – У Чикаго ухвалено та підписано Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію.

1972 – Запуск космічного корабля “Аполлон-17”, який здійснив останню у програмі “Аполлон” посадку на Місяць.

1982 – У Техасі (США) вперше здійснено смертну кару за допомогою ін’єкції.

1988 – Землетрус у Вірменії повністю зруйнував місто Спітак (близько 25 000 загиблих).

1991 – На зустрічі президентів Білорусі, Росії і України ліквідовано СРСР.

2017 – Курс Bitcoin досяг свого історичного максимуму в 17,7 тис. доларів.

Сьогодні народилися

903 – Абу-л-Хусейн Абд-ар-Рахман ібн Умар ас-Суфі, перський астроном і математик.

1598 – Джованні Лоренцо Берніні, великий італійський архітектор і скульптор, найбільший представник римського і всього італійського бароко, учень свого батька П’єтро Берніні.

1810 – Теодор Шванн, німецький гістолог і фізіолог, автор клітинної теорії.

1884 – Петру Гроза, активний антифашист, голова першого демократичного уряду, симпатизував комунізму.

1895 – Клара Хаскіл, швейцарська піаністка.

1897 – Лев Моноссон, німецький естрадний співак. У 1920-ті рр. був одним з найпопулярніших виконавців Німеччини.

1924 – Маріу Альберту Нобре Лопеш Соареш, президент Португалії в 1986-1996 роках.

1926 – Петро Сергійович Вельямінов, радянський і російський актор театру і кіно, народний артист.

1929 – Борис Павлович Степанцев, радянський режисер мультиплікаційних фільмів.

1949 – Том Вейтс, американський співак і автор пісень, композитор, актор. Деякі альбоми Вейтса стали в різних країнах золотими.

1971 – Володимир Акопян, вірменський, раніше радянський, шахіст; гросмейстер, фіналіст чемпіонату світу ФІДЕ за нокаут-системою.

1977 – Домінік Ховард, ударник британського рок-гурту “Muse”.

1987 – Аарон Чарльз Картер, американський актор і співак, молодший брат співака Ніка Картера, який прославився в складі групи Backstreet Boys.

Сьогодні віряни святкують день великомучениці Катерини. За легендами, свята великомучениця Катерина жила в Олександрії. У часи коли за християнські вірування людей переслідували та карали, вона була непохитною у своїх переконаннях. Пропагувала християнство та коли вкотре привела до віри нових людей (воїнів), її вирішили стратити.

Жінка гідно прийняла покарання, не відреклася від віри, за що й була названа великомученицею.

Народні прикмети

Якщо погода ясна 7 грудня, то зима холодна буде.

Якщо ж тепло за вікном, то морози вдарять в другій половині грудня.

Відлига або туман віщують сильне похолодання, яке настане після Варвариного дня (17 грудня).

Якщо до цього дня ще не випав сніг, то наступний рік буде неврожайним.

Місяць в колі знаходиться – буде заледеніння.

Якщо зірки на небі маленькі, то очікується снігопад.

Іменини святкують: Олександр, Олексій, Григорій, Євген, Катерина, Іван, Марк, Михайло.