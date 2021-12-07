Про це повідомляють #Букви.
Пам’ятні дати
1877 – Томас Едісон продемонстрував грамофон.
1941 – Японія напала на Перл-Харбор.
1944 – У Чикаго ухвалено та підписано Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію.
1972 – Запуск космічного корабля “Аполлон-17”, який здійснив останню у програмі “Аполлон” посадку на Місяць.
1982 – У Техасі (США) вперше здійснено смертну кару за допомогою ін’єкції.
1988 – Землетрус у Вірменії повністю зруйнував місто Спітак (близько 25 000 загиблих).
1991 – На зустрічі президентів Білорусі, Росії і України ліквідовано СРСР.
2017 – Курс Bitcoin досяг свого історичного максимуму в 17,7 тис. доларів.
Сьогодні народилися
903 – Абу-л-Хусейн Абд-ар-Рахман ібн Умар ас-Суфі, перський астроном і математик.
1598 – Джованні Лоренцо Берніні, великий італійський архітектор і скульптор, найбільший представник римського і всього італійського бароко, учень свого батька П’єтро Берніні.
1810 – Теодор Шванн, німецький гістолог і фізіолог, автор клітинної теорії.
1884 – Петру Гроза, активний антифашист, голова першого демократичного уряду, симпатизував комунізму.
1895 – Клара Хаскіл, швейцарська піаністка.
1897 – Лев Моноссон, німецький естрадний співак. У 1920-ті рр. був одним з найпопулярніших виконавців Німеччини.
1924 – Маріу Альберту Нобре Лопеш Соареш, президент Португалії в 1986-1996 роках.
1926 – Петро Сергійович Вельямінов, радянський і російський актор театру і кіно, народний артист.
1929 – Борис Павлович Степанцев, радянський режисер мультиплікаційних фільмів.
1949 – Том Вейтс, американський співак і автор пісень, композитор, актор. Деякі альбоми Вейтса стали в різних країнах золотими.
1971 – Володимир Акопян, вірменський, раніше радянський, шахіст; гросмейстер, фіналіст чемпіонату світу ФІДЕ за нокаут-системою.
1977 – Домінік Ховард, ударник британського рок-гурту “Muse”.
1987 – Аарон Чарльз Картер, американський актор і співак, молодший брат співака Ніка Картера, який прославився в складі групи Backstreet Boys.
Сьогодні віряни святкують день великомучениці Катерини. За легендами, свята великомучениця Катерина жила в Олександрії. У часи коли за християнські вірування людей переслідували та карали, вона була непохитною у своїх переконаннях. Пропагувала християнство та коли вкотре привела до віри нових людей (воїнів), її вирішили стратити.
Жінка гідно прийняла покарання, не відреклася від віри, за що й була названа великомученицею.
Народні прикмети
Якщо погода ясна 7 грудня, то зима холодна буде.
Якщо ж тепло за вікном, то морози вдарять в другій половині грудня.
Відлига або туман віщують сильне похолодання, яке настане після Варвариного дня (17 грудня).
Якщо до цього дня ще не випав сніг, то наступний рік буде неврожайним.
Місяць в колі знаходиться – буде заледеніння.
Якщо зірки на небі маленькі, то очікується снігопад.
Іменини святкують: Олександр, Олексій, Григорій, Євген, Катерина, Іван, Марк, Михайло.