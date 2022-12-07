7 грудня відзначають Міжнародний день цивільної авіації та Всесвітній день української хустки. В Україні сьогодні - День місцевого самоврядування. Християни цього дня вшановують великомученицю Катерину.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день цивільної авіації: міжнародний день ООН, який відзначається щорічно 7 грудня. Рішення ухвалила Генеральна Асамблея ООН 6 грудня 1996 року. До святкування цього дня залучаються різні національні та міжнародні організації.

Всесвітній день української хустки: неофіційне щорічне свято, що відзначається 7 грудня. Його почали відзначати за ініціативи вінничанки, депутатки Вінницької обласної ради, президентки Міжнародного Клубу Успішних Жінок України Людмили Станіславенко. Ініціативу підтримали громадські діячі, актори та успішні жінки з України та усього світу. У 2019 році свято відзначили у Іспанії. Канаді, США, Казахстані, Йорданії, Латвії, Індії та Португалії. Цього ж року Людмила Станіславенко ініціювала проведення Дня Української Хустки на державному рівні.

В Україні цього дня відзначають:

День місцевого самоврядування – свято встановлено в Україні згідно з указом президента України “Про День місцевого самоврядування” від 25 листопада 2000 №1250/2000. Саме цього дня, 7 грудня 1990 року, Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про місцеве самоврядування”.

День місцевого самоврядування – це професійне свято всіх, хто працює в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах, хто представляє багатотисячний загін народних обранців.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Індія – День прапора Збройних сил

Японія – День різдвяної ялинки

США та Велика Британія – День цукрової вати

Колумбія – День маленьких свічок

Вірменія – День пам’яті трагедії Спітака

Цього дня у світі:

1678 — Луї Геннепін першим з-поміж європейців побачив Ніагарський водоспад.

1732 — у Лондоні відкрився театр Ковент-Гарден, домашня сцена Лондонського королівського балету та Лондонської королівської опери.

1920 — Ліквідована Кубанська область; утворена Кубано-Чорноморська область РРФСР

1941 — Японська авіація знищила американську морську базу Перл-Гарбор.

1972 — Вирушила 11-та та остання у програмі «Аполлон» пілотована людьми місія на Місяць.

1982 — У Форт-Ворті (Техас) уперше у світі застосована страта смертельною ін’єкцією.

1988 — Землетрус у Вірменії силою 6,9 бала зруйнував міста Спітак та Ленінакан. Загинуло близько 25 тисяч людей.

1991 — На зустрічі президентів Білорусі, Росії та України ліквідовано СРСР.

2009 — В США вийшла The Legend of Zelda: Spirit Tracks для Nintendo DS

2017 — Курс Bitcoin досяг свого історичного максимуму в 17,7 тис. дол.

Яке сьогодні церковне свято:

У православному календарі 7 грудня – день пам’яті Великомучениці Єкатерини, легендарної християнської святої, великомучениці та дочки знатного правителя міста Александрії. Свято Катерини вважали пророчим для долі кожної дівчини. Жінки просили святу про згоду в родині та щасливий шлюб.

За легендами, свята великомучениця Катерина жила в Олександрії. У часи коли за християнські вірування людей переслідували та карали, вона була непохитною у своїх переконаннях. Пропагувала християнство та коли вкотре привела до віри нових людей (воїнів), її вирішили стратити.

Жінка гідно прийняла покарання, не відреклася від віри, за що й була названа великомученицею.

Прикмети:

Якщо погода ясна 7 грудня, то зима холодна буде.

Якщо ж тепло за вікном, то морози вдарять в другій половині грудня.

Відлига або туман віщують сильне похолодання, яке настане після Варвариного дня (17 грудня).

Якщо до цього дня ще не випав сніг, то наступний рік буде неврожайним.

Місяць в колі знаходиться – буде заледеніння.

Якщо зірки на небі маленькі, то очікується снігопад.

Якщо сьогодні дощить – на Різдво буде мороз.

Традиції:

У народі 7 грудня вважалося справжнім жіночим святом. Дівчата вірили, що цього дня потрібно зірвати гілочку вишні, і покласти її у пляшку з водою. Якщо вона зацвіте, – то скоро буде весілля, якщо всохне, – то цього року дівчина заміж не вийде.

Традиційно, увечері, 7 грудня, незаміжні дівчата сходилися до однієї хати і варили спільну вечерю.

Якщо ж у дівчини вже був хлопець на прикметі, вона потихеньку брала в нього якусь річ, а потім кругами катала навколо неї коровай, вірячи, що цей обряд змусить і молодця ходити кругами біля її будинку.

Іменини цього дня святкують:

Григорій, Євген, Катерина, Іван, Корнилій, Марк, Митрофан, Михайло, Олександр, Олексій.